Cozinha no mosteiro: Rota do Românico acolhe receitas antigas feitas no pote

Ao encontro da identidade da região, três eventos prometem trazer a cozinha antiga aos claustros de três mosteiros da Rota do Românico na região do Tâmega e Sousa. Travanca, dia 16 de fevereiro; Pombeiro, a 16 de março e Ancede, a 13 de abril, são os três mosteiros que acolhem o evento de cozinha a quatro mãos. Em todas as edições cabe ao chef Renato Cunha a condução do processo de cozinhar no pote, ao lume, tarefa em que será secundado pelos chefs Miguel Cardoso, Pedro Machado e António Queiroz Pinto nos respetivos eventos.

O objetivo é revisitar a identidade da região, que passa naturalmente pelo património edificado, mas também pelas tradições gastronómicas. Num registo informal, em cada evento servem-se receitas confecionadas com produtos endógenos.

É possível acompanhar o processo de confeção das receitas com técnicas ancestrais, num showcooking com potes de ferro fundido e fogo vivo, no claustro intimista do mosteiro. Serão utilizadas plantas aromáticas do Tâmega e Sousa, como condimentos, mas também servidas em infusões, que serão harmonizadas com a gastronomia apresentada pelos chefes.



Os eventos - cuja participação requer inscrição junto da Associação Empresarial de Vila Meã - iniciam-se às 17h30 e incluem visita à igreja do mosteiro, momentos de partilha literária e musical, com excertos acompanhados com viola Amarantina, e declamação de poesia, tendo como inspiração diversos autores, nomeadamente Agustina Bessa Luís, no centenário do seu nascimento, António Nobre e Eça de Queiroz.

O projeto Made in Tâmega & Sousa é uma organização da Associação Empresarial de Vila Meã, em Amarante, que visa a promoção dos produtos endógenos da região.



