“JOIA”, o restaurante de Henrique Sá Pessoa em Londres abre dia 21 de fevereiro

É com alguma ansiedade e, acima de tudo, com sentido de responsabilidade, que Henrique Sá Pessoa, Chef do Ano para o Boa Cama Boa Mesa em 2022, conta os dias para a abertura do restaurante JOIA em Londres. A data está decidida, diz Sá Pessoa, a partir de Amesterdão, onde se encontra por estes dias. Será a 21 de fevereiro em regime de soft oppening, e, confessa “só no primeiro dia de abertura das reservas, a página foi abaixo, duas horas depois da abertura, com 780 reservas”.

Será uma abertura sem grande alarido, até porque será, diz “necessário afinar bem todo o serviço”, denotando a responsabilidade de abrir um restaurante numa capital como Londres. “Para mim”, assume, “é grande a responsabilidade de abrir aqui, uma das principais capitais gastronómicas do mundo, a par de Nova Iorque”. Mas acredita que vai conquistar os britânicos com as propostas da ementa.

De inspiração ibérica, a ementa do JOIA vai ter uma componente 60 por cento portuguesa e 40 por cento espanhola, como já acontece no lisboeta Tapisco. “Bacalhau à Brás”, “Chuletón” e “Tártaro de atum” são algumas das propostas, às quais se juntam o português “Arroz de tamboril” e, diz Sá Pessoa, “a famosa bomba de Lisboa, os meus croquetes de carne picada com alheira e molho aioli”. Vai ainda haver uma sobremesa invulgar, “uma mousse de chocolate com crumble e gelado de chouriço”, tudo sob a “lógica da partilha”.

O JOIA vai ter 80 lugares no restaurante e 90 a 100 no bar. Mais tarde abrirá o rooftop, sempre com vista panorâmica para a capital britânica. No bar, além de cocktails, haverá, avança Sá Pessoa, petiscos portugueses, que vão, entre outras coisas, do presunto fatiado às “Amêijoas à Bolhão Pato”. Os preços, diz o chef, “vão rondar as 65 libras, o que, feitas as contas, dará perto de €74, por pessoa”.

Os mais velhos, que cresceram a ouvir Pink Floyd, conhecem bem a Battersea Power Station, em Londres, usada como capa do álbum “Animals”, lançado a 23 de janeiro de 1977, onde se localiza o JOIA de Henrique Sá Pessoas. Para os menos dados aos temas musicais, explique-se que na capa do disco surgia um porco a voar sobre esta estação termoelétrica nas margens do Tamisa.

A vista, a partir do JOIA, o novo restaurante de Henrique Sá Pessoa é, precisamente, para a Battersea Power Station, num novo complexo, que junta 100 lojas, bares e restaurantes, um cinema boutique de luxo, bem como salões de eventos e espaços de lazer únicos, incluindo uma experiência de subir a uma chaminé. Pela localização, a panorâmica, a partir do JOIA vai abranger boa parte da capital britânica.

O JOIA (Circus Rd W, Nine Elms, London SW8 5BN, UK) é uma parceria com o Art Hotel, tal como o restaurante ARCA Amsterdam, que o chef abriu a 4 de novembro de 2021. Em Lisboa, recorde-se, o restaurante Alma ostenta duas estrelas Michelin e um Garfo de Ouro relativo ao Boa Cama Boa Mesa 2022 tendo sido igualmente, na mesma edição, galardoado com a distinção de Chef do Ano.

