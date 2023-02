Em Baião, entre a serra do Marão e a beleza do Douro

Emoldurado pelas Serras da Aboboreira, Matos e Marão que cavam vales até ao rio Douro, o concelho de Baião é dos mais verdes da região e apresenta-se como um destino sustentável. Passeios de buggy, segway ou bicicleta, caminhadas, passeios de barco e desportos aquáticos, como wakeboard, são as principais atividades de natureza organizadas pela empresa Bello’Giro.

Baião é também região, património e cultura. A Fundação Eça de Queirós, na Casa de Tormes, é o melhor local para compreender como este território cativou o escritor e inspirou uma das grandes obras da literatura portuguesa. “Mesa com Mérito” reconhecido, a Pensão Borges, no centro de Baião, é uma instituição gastronómica da região. Abriu portas em 1934 e gerida pela família de António Pinto desde 1985, assente numa cozinha caseira regional, em que o forno a lenha ganha destaque. Prove o anho assado e o bazulaque.

Envolvido por uma paisagem bucólica e acolhedora, o Portovella Lodges & Bungalows é um pequeno refúgio nas margens do Douro. Inaugurado em 2020, o projeto de alojamento prima pelo sossego, privacidade e contacto com a natureza.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias , produzido pela PopUp Alive , estreia este sábado, dia 11 de fevereiro de 2023 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher , SIC Radical e SIC Internacional . Este é o sexto episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.