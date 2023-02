Amor e uma cabana no dia dos namorados: estes bungalows são um convite permanente ao romantismo

Aproveite os jacuzzis ao ar livre de águas aquecidas e privacidade total, ou faça sedutoras refeições junto às lareiras, após passeios pela natureza. Para confirmar que o conceito de amor e uma cabana está atual e até se recomenda, conheça nove sugestões para celebrar o Dia dos Namorados

NaturViana

Localizado em Portela Susã, no concelho de Viana do Castelo, o NaturViana existe desde há cinco anos um espaço único, completamente autónomo, ecológico, natural, e com um ambiente naturista familiar e amigável. A grande novidade deste “jardim privado” abriu portas em julho e dá pelo nome de "Selfmade yurt". Trata-se de uma pequena cabana feita à mão em eucalipto e com teto de vidro. Outro dos principais atrativos do espaço, também novidade, é um dome feito inteiramente em vidro, único no país, sem nada a esconder, tal como a vida liberta de preconceitos que aqui se promove. A cúpula de vidro tem 20 metros quadrados, com cama de casal e algum mobiliário, e uma área de estar exterior com mesa e cadeiras, uma cozinha e ainda casa de banho. Uma noite neste alojamento único no país tem um valor simbólico de €200. O espaço conta ainda com tendas rodeadas de árvores e pequenos lagos e um yurt panorâmico com 25 metros quadrados.

Rua do Divino Salvador Portela Susã. Tel. 960207941

jaime machado

Refúgio Saltus

Abriu em plena pandemia, este pedaço de Éden, localizado a poucos quilómetros da cidade de Guimarães. Tem apenas dois bungalows, o Jacuzzi Bungalow, que pode ser alugado como T1 para duas pessoas (a partir de €220), com capacidade para alojar quatro pessoas, com quarto com cama de casal, cozinha equipada, um contemplativo alpendre, sala de estar, casa de banho e, ainda, a dar o nome ao alojamento, um jacuzzi privado, com a água sempre aquecida, entre 36 e 38 graus. O segundo alojamento do Refúgio Saltus chama-se Penedo Bungalow (a partir de €180), e está inserido no bosque de castanheiros da propriedade. Oferece uma suíte com cama king size, uma kitchenette equipada e um alpendre com vista para as cascatas. Vocacionado para escapadinhas românticas, dá acesso à piscina do alojamento localizado entre uma plantação de bananeiras e diversas plantas exóticas que aromatizam o ar, criando um ambiente de romance. Permite ainda a utilização da sauna, com vista para o bosque, e dá acesso aos passadiços e às pequenas cascatas no riacho que atravessa a propriedade.

Souto, São Salvador, Guimarães. Tel. 910615043

Paraíso Escondido

Os 10 quartos, onde se incluem dois contemplativos bungalows de madeira, construídos em estacas, são elegantemente decorados, inspirados em outras latitudes, em especial, as do continente africano. O alojamento tem como filosofia “Living in Harmony” (Viver em Harmonia). Tratamentos ayurvédicos, ioga e massagens fazem parte do menu. As refeições no Paraíso Escondido são preparadas com produtos orgânicos colhidos na propriedade. Desde €180.

Casa Nova da Cruz, São Teotónio. Tel. 912470206





Casa do Rio

Os proprietários chamam à Casa do Rio, um pequeno pedaço de paraíso natural intocado. Imersos na natureza, ficam os bungalows (a partir de €160). Cada bungalow tem uma identidade muito exclusiva. Janelas panorâmicas, varanda sobre o rio e total fusão com a natureza são alguns dos traços de personalidade do Miradouro, do Varandim e do Sunset. Na casa principal, vai encontrar as suítes (a partir de €90) Tília e Melissa, indicadas para duas pessoas numa estadia curta. Os lodges são ideais para duas ou quatro pessoas numa estadia de maior duração e total autonomia, com os aromáticos nomes de Alecrim, Jasmim, Lavanda e Camomila.

Rua do Rio 934, Mondim de Basto. Tel. 912596003

Desertas Beach and Sport

Tem quatro bungalows (desde €88), escondidos na vegetação, ligados por um passadiço de madeira. Três estão virados em direção às dunas e o outro voltado para a ria. Têm cama de casal, wc e equipados com televisão, ar condicionado, frigorífico, microondas, máquina de café e acesso à Internet. Há ainda uma varandinha com mesa e cadeiras ao ar livre. Salgueiros, pinheiros e freixos são algumas das espécies a envolver os bungalows do Desertas Beach and Sport, que deixam a Natureza “entrar” por uma generosa vidraça. O pequeno-almoço é trazido numa cesta.

Estrada Municipal 592, 50, Costa Nova do Prado, Ílhavo. Tel. 917565899

Glamping Hills

Assume-se como uma fusão de glamour e acampamento, ecológico e inovador de Turismo da Natureza. Está localizado na Maior Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Europa, a Meseta Ibérica, na zona antiga da pacata aldeia de Santa Comba de Rossas. São seis cabanas em madeira, (a partir de €90), com 18 m² e ar condicionado, além de uma taberna com serviço de restaurante, com marcação prévia, e uma piscina de apoio para os dias mais quentes. Pela propriedade da Glamping Hills estão espalhadas diversas árvores de fruto, totalmente biológicas, que podem ser apanhadas pelos hóspedes, e no outono apanhar castanhas é uma possibilidade, havendo sempre, na lareira da taberna um magusto, acompanhado de um bom vinho da região. Há ainda uma associação ao conceito de “Land’Art”, exibindo no espaço obras de arte do artista plástico Miguel Moreira e Silva, onde se destacam as Máscaras, elemento identitário deste território.

Rua da Barreira,14, Santa Comba de Roças. Tel. 938712419

Gavião Nature Village

Num recinto de oito hectares, a apenas 400 metros da Praia Fluvial do Alamal e com vista para o Castelo de Belver, é um verdadeiro refúgio para quem aprecia o sossego, o silêncio e a calma do Alentejo, com algum requinte. Classificada com quatro estrelas, esta unidade de alojamento oferece todo o conforto de um hotel, com todos os quartos climatizados e devidamente equipados. Há bungalows (a partir de €120) para duas pessoas, para quatro pessoas, com cama de casal, beliche e zona de sala e para oito pessoas. Todos eles são ecológicos, revestidos a cortiça, aproveitando os recursos endógenos da região. As tendas do Gavião Nature Village (a partir de €99) apresentam-se em três “formatos”, a Tenda Romântica, a pensar nos casais, com cama redonda e vista para as vinhas; a Tenda Familiar, com uma cama de casal e beliche, equipada com mobiliário ecológico e sustentável; e a Tenda Amigos, com quatro camas individuais.

Cadafaz, Gavião. Tel. 969337186

Quinta do Pedregal

A Casa do Sobreiro é o mais recente bungalow da Quinta do Pedregal Hotel & Spa e também o único onde pode relaxar com total privacidade num jacuzzi privado. Localizada em Lever, a Quinta oferece um enquadramento verde que se anima em tons quentes nesta época do ano. Conte ainda com outros quatro bungalows, duas casas e dois quartos distribuídos pela propriedade, além de piscina, Spa, restaurante e os aromas da natureza. A partir de €130.

Rua Cavada de Meias, 109, Lever 4415-637 Vila Nova de Gaia. Tel. 916 151 182

Noah Surf House

Em Santa Cruz, este é um alojamento composto por oito quartos e 13 bungalows Alguns dos quartos e bungalows têm lareira e uma decoração original, onde cabem pranchas de surf e camas suspensas em plataformas presas por cordas. Alguns contam com vista mar, outros para o jardim e a horta biológica. Restaurante com sabores do mundo, bar com snacks, rooftop com cocktail bar, fazem também parte do Noah Surf House, que conta ainda com uma piscina infinita, com vista para Santa Cruz. A praia fica a apenas dois passos. Desde €180.

Avenida do Atlântico, Santa Cruz. Tel. 261936360



