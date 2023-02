Com lampreia no tacho, O Gaveto muda-se de Matosinhos para Lisboa

O trajeto mais rápido indica que a distância entre a rua Roberto Ivens, em Matosinhos, e a avenida da Liberdade, em Lisboa, distam 322 km. É precisamente esta a distância que todos os que, na capital, apreciam a comida servida no restaurante O Gaveto, não vão ter de percorrer para provar, no JNcQUOI Avenida, dois pratos de lampreia preparados pela equipa liderada por Manuel Pinheiro.

Assumindo-se como uma “grande montra da cozinha portuguesa tradicional”, o JNcQUOI Avenida, premiado com um Garfo de Prata, em 2022, convida regularmente restaurantes de referência de vários pontos do país. Após ter recebido, em janeiro, os peixes e mariscos do algarvio Gigi, agora é a vez do conceituado restaurante O Gaveto, de Matosinhos, mudar-se para Lisboa, com lampreia no tacho.

francisco de almeida dias

Fundado em 1984 por Manuel Pinheiro, o restaurante, distinguido como “Mesa com Mérito”, em 2020, e considerado um “farol gastronómico” muda-se para Lisboa, entre os dias 8 e 12 de fevereiro, no âmbito da semana temática dedicada à lampreia promovida pelo JNcQUOI Avenida. Neste contexto, o chef executivo do restaurante da capital, António Bóia, sugere dois pratos típicos que são motivo de romaria até a O Gaveto, “confecionados com todo o requinte”. Como entrada é sugerido “Escabeche de lampreia” (€40), e para prato principal, “Lampreia à bordalesa” (€60). Explica a equipa do JNcQUOI, que estas duas propostas são “pratos clássicos que procuram destacar de forma simples, mas sofisticada, a lampreia”. Os pratos que compõem o menu especial desta semana temática estão disponíveis, entre 8 e 12 de fevereiro, ao almoço e ao jantar, entre as 12h00 e as 23h00. As reservas podem ser realizadas através do tel. 219369900 ou por e-mail.

pedro do canto brum

Refira-se ainda que, em Matosinhos, o restaurante O Gaveto é um dos templos para os apreciadores de lampreia. A temporada, já iniciada, só termina em abril. Até lá, pode reservar mesa ou fazer a encomenda para take-away para saborear o famoso ciclóstomo em duas preparações: “à bordalesa” e “Arroz de lampreia”. Quanto à fama conquistada, O Gaveto garante que “o segredo está na criteriosa seleção das nossas lampreias e na simplicidade da sua confeção, resultando em pratos deliciosos e surpreendentes”.

Sobre o restaurante JNcQUOI Avenida, premiado com um Garfo de Prata, pode ler-se no guia Boa Cama Boa Mesa 2022: “Após solidificado o projeto gastronómico trabalhado com mestria por António Bóia, o restaurante, que é, na verdade, um agregador de conceitos, entre delibar, garrafeira, pastelaria e loja de vestuário e acessórios para casa, fez evoluir a oferta. O objetivo parece ser transformar o JNcQUOI numa grande montra da cozinha portuguesa tradicional, servida na ementa, no novo menu Maria de Lourdes Modesto, e nas semanas com produtos e receituário sazonal, como a lampreia, ou através do convite dirigido a restaurantes regionais. O universo cresce, a ambição também, mas nada desvirtua a cozinha de qualidade servida no mais fashion dos restaurantes de Lisboa. Mantêm-se no topo pratos como a “Paletilha com arroz de forno e grelos”, o “Confit de pato” e o “Arroz de lavagante e garoupa”. Acrescentem-se a invejável e sempre crescente garrafeira, o desenvolvimento de rótulos próprios e os mais famosos Big Bottle Days, à sexta-feira, celebrados com a abertura de uma garrafa de grande formato para serviço a copo”.

francisco de almeida dias

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!