Conheça a petisqueira que está “a partir a loiça toda” nas Caldas da Rainha

Quando foi construído, o espaço estava destinado a ser a sala de pequenos almoços do alojamento local 19 Tile Ceramic Boutique House, enquanto servia de receção. Mas a insistência do irmão do proprietário, Pedro Felner, acabou com a ideia inicial e ali se construiu a sala de pequeno-almoço, mas também a mais “trendy” das petiscarias das Caldas da Rainha, um misto de restaurante de partilha com um bar informal, onde terminar o dia ou começar a noite.

Convém ir cedo, ou reservar primeiro, uma vez que não vai ser fácil encontrar uma mesa livre. Decorado com inspiração na cerâmica das Caldas da Rainha, tem, aliás, um pequeno espaço onde, por vezes, há workshops de cerâmica, foi buscar elementos inusitados para compor o espaço, como uma gigante girafa negra com um candelabro na boca. De resto, apostou-se no conforto e na cozinha aberta, para que os clientes possam acompanhar todo o processo de confeção.

A ementa do Maria dos Cacos muda quase todos os dias. A título de exemplo, no dia em que o Boa Cama Boa Mesa visitou o espaço, havia, uma “Sopa de peixe” (€2,50) para começar, e na secção de “Petiscos” era proposto “Ovas e molho verde” (€12), “Besugo e manteiga de ervas” (€14), “Choco frito e maionese de lima” (€8), e “Cordão da vazia e pickles” (€12). Como pratos, o chef Ricardo Filipe tinha como sugestão “Hambúrguer com ovo a cavalo com batata chips” (€9), “Bifinho de frango com cogumelos” (€9) e um “Bife à portuguesa” (€17).

Na secção “Para partilhar”, o Maria dos Cacos propõe “Tábua de queijo, compota e tostas” (€4), “Tábua de Charcutaria” (€13), “Ostras de Setúbal” (€16), “Sopa de lavagante e ovas” (€6,50), “Salada de sapateira” (€8,50) e um excelente “Croquete de ossobuco” (€2). Perfeito é o “Preguinho de Codorniz” (€6), os “Peixinhos da Horta” (€6,50) e o “Naco do lombo à portuguesa” (€18).

Pode ainda, neste Maria dos Cacos que se assume como Petiscaria, Bar e Atelier, provar a inusitada “Tatin de cebola e queijo gorgonzola” (€6,50), “Espargos, pistáchio e iogurte” (€8.5) e os deliciosos “Cornetos de camarão e maionese de chipotle” (€6.50). Há ainda “Bacalhau e húmus de pimento” (€9,50), “Cogumelos e queijo trufado” (€12) e “Grão e leitão” (€13). Todos os dias Ricardo Filipe passa cedo pelo mercado e pela lota à procura do que de mais fresco está à venda e, a partir dai, constrói a ementa do dia.

O nome Maria dos Cacos foi forma de homenagear Maria Póstuma, a primeira empresária de cerâmica das Caldas da Rainha, nascida em 1797. Barrista e feirante caldense, abriu uma oficina que funcionou cerca de 30 anos. As louças e peças decorativas que produzia, gozavam de grande popularidade nas feiras de todo país. A oficina dos Cacos seria a "impulsionadora" do centro de cerâmica das Caldas.

O restaurante Maria dos Cacos (Rua General Queirós, 48, Caldas da Rainha. Tel. 914128223) tem também propostas de pratos do dia e encerra ao domingo.

