Viagem pelo Douro, entre Lamego e o Peso da Régua

Em 2023, a região do Douro ostenta o título de Cidade Europeia do Vinho. Território marcado pela beleza da paisagem e, claro, pelos vinhos, com destaque para o famoso Vinho do Porto, o Douro é Património da Humanidade. No dia 4 de fevereiro é anunciado o programa de eventos e atividades relacionado com a iniciativa. "All Around Wine, All Around Douro” é o lema que vai promover a região ao longo do ano, unindo 19 concelhos. Antes de partir à descoberta visite o Museu do Douro, no Peso da Régua, para saber mais sobre a região e as suas gentes.

Contemplar a paisagem a partir do rio é um convite irrecusável. Suba a bordo de um dos barcos da Douro à Vela - Turismo Fluvial, que navega, há 13 anos, entre a Régua e o Pinhão. Conte com passeios intimistas, que incluem visitas às quintas produtoras de vinhos e almoços a bordo, em parceria com o restaurante DOC by Rui Paula. Para uma experiência gastronómica harmonizada com os melhores vinhos do Douro, reserve mesa e tempo no restaurante Castas e Pratos. Na margem oposta, mas já no concelho de Lamego e emoldurado pelo rio encontra-se o premiado Six Senses Douro Valley. Nasceu como AquaPura, mas desde 2015 que assumiu uma nova identidade e novos luxos, com a chegada da cadeia asiática Six Senses, em que a sustentabilidade ganhou destaque. A viagem ao Douro termina com a prova da famosa Bola de Lamego na Pastelaria Scala.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias , produzido pela PopUp Alive , estreia este sábado, dia 4 de fevereiro de 2023 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher , SIC Radical e SIC Internacional . Este é o quinto episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.