Em fevereiro, restaurantes de Matosinhos servem travessas de marisco a preço único

Lagosta, sapateira recheada, ostras, camarão, búzios, gambas, percebes, mexilhões… Estes são apenas alguns dos ingredientes que pode encontrar nas travessas recheadas que, todas as quintas-feiras de fevereiro são servidas em diversos restaurantes da cidade, pelo preço único de €60 (duas pessoas). Seja ao almoço ou ao jantar, marque na agenda os dias 2, 9, 16 e 23, dias de Degustar Matosinhos – edição marisco, que decorre em 23 restaurantes do concelho, distribuídos por Matosinhos, Leça da Palmeira e Angeiras.

A título de exemplo, no restaurante Chalandra (Avenida Serpa Pinto, 322 Matosinhos Tel. 229382060) servem-se um quilo de sapateira recheada, 300 gramas de gambas, 200 gramas de camarão da costa, 200 gramas de percebes, oito mexilhões e quatro ostras, enquanto a travessa da Marisqueira de Matosinhos (Rua Roberto Ivens, 717 Matosinhos T. 229381763) oferece 700 gramas de sapateira recheada, 350 gramas de lagosta, 50 gramas de camarão da costa, 50 gramas de percebes e seis gambas médias. Já na Esplanada Marisqueira a Antiga (Rua Roberto Ivens, 628 Matosinhos T. 229380660) conte com um quilo de sapateira recheada, 200 gramas de gambas, 200 gramas de percebes, 100 gramas de camarão da costa, quatro ouriços e quatro ostras.

Pode consultar todos os menus dos mais de 20 espaços participantes no site Matosinhos World´s Best Fish.

