Da Capela do Bispo para o mundo: restaurante na serra alentejana quer ser referência gastronómica

Em plena serra d’Ossa, no concelho de Redondo, o antigo convento edificado em 1182 e confiado à Ordem de São Paulo Ermita, preservando ainda diversos traços originais. E, ainda mais impressionante, um acervo único de 50 mil azulejos, desenhados pelas melhores oficinas de Lisboa durante os reinados de D. João V e D. José I, que conferem a espaço o estatuto de hotel-museu. Os interiores do agora Hotel Convento de São Paulo, aliam história e modernidade, renovando a cada olhar o convite para um regresso ao passado. É neste ambiente que se chega à antiga Capela do Bispo, hoje o palco para os divinos sabores alentejanos trabalhados pelo novo chef, José Tapadejo, que quer colocar o restaurante O Ermita no mapa gastronómico do Alentejo. Os painéis de azulejos setecentistas nas paredes e os frescos, quase efémeros, do teto são como que uma galeria aberta na sala do restaurante.

Com ementa renovada e menu de degustação, com harmonização vínica a preceito, o novo caminho do restaurante começou a ser traçado ainda antes do final do ano. Depois do Restaurante L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, onde voltou em 2019, depois de uma imersão pela capital norueguesa e a sua integração na equipa do restaurante Nitty Gritty, em Tromsø, situado nos fiordes, o chef José Tapadejo regressou ao Alentejo para colocar em prática os conhecimentos adquiridos conjugados com a herança gastronómica da região que o viu nascer. A ideia é “usar sabores alentejanos e aplicar técnicas da cozinha alentejana”, com outras variantes, que adquire com as experiências profissionais dentro e fora de portas. A explicação é dada pelo chef José Tapadejo, natural de Castelo de Vide, vila raiana do distrito de Portalegre.

Dos ensaios na cozinha d’O Ermita, eis que chegam os resultados, que convidam a sentar epicuristas à mesa deste restaurante do Hotel Convento de São Paulo. Para começar, são de experimentar O “Velouté d’aves com ovo de codorniz estrelado e terra de enchidos” (€8). A “Açorda de tomate com camarão salteado e coentros” (€9) e o “Peito de perdiz com molho de cereja, puré de topinambur e foie gras” (€14) são outras das sugestões do chef, que irá, certamente, conquistar os palatos mais exigentes. “Creme de tomate com cebolada de chouriço e ovo escalfado” (€6) pode ser uma alternativa.

A emblemática “Sopa de cação” (€10) não poderia faltar, com o chef José Tapadejo a propor também o “Lombo de bacalhau confitado com couve, cenoura e puré de grão” (€21). “Barriga de porco a baixa temperatura com salteado de ervilhas e migas de enchidos” (€18), “Naco de vitela com textura de cogumelos” (€24) e “Carré de borrego corado com feijoadinha de hortelã e coentros” (€24) são opções de carne a considerar nesta ementa que se quer curta, mas com espaço para dois vegetarianos à escolha.

Apesar da “Sericá com ameixa d’Elvas” (€5), do “Pudim d’Água” (€5), doce estremocense, e da “Rabanada com maçã assada e gelado de baunilha” (€6,50) dificultarem a escolha, pondere finalizar o desfile de pratos com a “Torta de laranja do convento” (€7), ou não fossem as laranjeiras as árvores cujos frutos emprestam a cor aos jardins e recantos deste hotel.

No horizonte, conta-se ainda com outra mudança, a forte aposta nas harmonizações vínicas, trabalho realizado pelo escanção Fábio Nico, que permanece de pedra e cal n’O Ermita. Para o verão, está prevista a implementação do menu de degustação, com pairing vínico próprio. Afinal, e segundo o chef José Tapadejo, “a ideia é pôr o restaurante no mapa”.

O Ermita (Hotel Convento de São Paulo, Aldeia da Serra d’Ossa, Redondo. Tel. 266989160), está aberto diariamente, das 13h00 às 15h00 e das 19h00 às 21h00.