Codornizes, vinhos à lareira e ioga com vista para a montanha para descobrir em Alenquer

Território de vinhas, vinhos e de personagens reconhecidas da História de Portugal, a serra de Montejunto emoldura Alenquer, às portas de Lisboa. Descubra a vila a pé, com uma visita personalizada, na companhia da West Side Stories, uma empresa criada em 2017 e especializada nas histórias da região Oeste. Ponto alto e obrigatório deste passeio de descoberta é a igreja e os claustros do Convento de São Francisco, o primeiro da ordem religiosa dos franciscanos erigido em Portugal. No centro de Alenquer reserve mesa no Casta 85, restaurante que enaltece os melhores sabores locais, com destaque para a codorniz, que anualmente justifica um festival gastronómico. Perca-se pelas quintas quinhentistas e aproveite provar vinhos à lareira na Quinta de Chocapalha e assim conhecer as principais castas da região. Termine a viagem com uma aula de ioga com vista para a montanha no novo glamping Sóis Montejunto Eco Lodge.

