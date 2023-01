Filigrana e bordados inspiram novo hotel de charme em Viana do Castelo

O antigo Hotel Viana Sol, no centro de Viana do Castelo, deu lugar ao AP Dona Aninhas, a primeira unidade do grupo AP Hotels & Resorts na região norte do país. Quem passa pelo largo Vasco da Gama já se apercebeu da mudança, não só pela nova cor do edifício, mas também pelos toldos listados por cima das janelas do piso térreo. 17 anos depois, o novo AP Dona Aninhas anuncia-se como um “boutique hotel de charme”, que aposta numa “atmosfera clássica e requintada”. Em comunicado, o grupo hoteleiro, conhecido pelas várias unidades de alojamento no Algarve, garante que o AP dona Aninhas “vem honrar as tradições desta histórica cidade, e a cultura vianense”. Com classificação de 4 estrelas, o novo hotel tem abertura prevista para dia 26 de fevereiro. Em consulta ao site da AP Hotels & Resorts, as tarifas especiais de abertura começam em €68.

1 / 8 1 / 8 2 / 8 2 / 8 3 / 8 3 / 8 4 / 8 4 / 8 5 / 8 5 / 8 6 / 8 6 / 8 7 / 8 7 / 8 8 / 8 8 / 8

Hotel temático

Em estilo arte déco, os interiores viajam entre o contemporâneo e os elementos de ligação à cultura de Viana do Castelo, nas zonas comuns, como o lobby, o bar e o restaurante, mas que se estendem aos 64 quartos e suítes, decorados e organizados em três temáticas: “Navegadores”, “Filigrana” e “Bordados de Viana”. Completam a oferta do hotel, um restaurante, onde são também servidos os pequenos-almoços, e irá apostar em pratos de cozinha regional com abordagem contemporânea, um agradável bar, no lobby, ginásio e Spa, com piscina interior, banho turco, jacuzzi, sauna e solário, e um menu de tratamentos e massagens.

Para além de representar a extensão deste grupo hoteleiro para a região norte, o AP Dona Aninhas (Largo Vasco da Gama, 38-41, Viana do Castelo. Tel. 289 540 128) representa um regresso às origens de António Parente, conhecido por produzir novelas para a SIC através da empresa SP Televisão, e que nasceu em Viana do Castelo. Dona Aninhas é uma homenagem do empresário à mãe.

Refira-se que o grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à Mader Turismo, detida por António Parente. O portefólio da marca integra seis unidades no Algarve, em localizações como Faro, Albufeira, Portimão e Tavira, com destaque para o AP Cabanas Beach & Nature.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!