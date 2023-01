Flamingos, salinas e plantas halófitas para descobrir em Alcochete

A história e tradições de Alcochete estão profundamente ligadas ao rio Tejo e às Salinas do Samouco. A zona ribeirinha é ponto de partida para a descoberta de uma herança cultural unida a um património natural único. Criada há mais de duas décadas, a Fundação para a Proteção e Gestão Ambiental das Salinas do Samouco organizou o território em três trilhos de descoberta, que podem ser percorridos de forma autónoma ou com a ajuda de um guia. A observação de aves é o principal atrativo destes percursos, em que se destaca o rosado flamingo, a espécie mais emblemática e símbolo das Salinas.

Com registos desde o século XII, a salicultura artesanal está nas origens de Alcochete, vila localizada na margem esquerda do rio Tejo. Mais recentemente, um novo mundo está a crescer na salinas. As halófitas, que têm a salicórnia como variedade mais conhecida, são plantas comestíveis tolerantes à salinidade e que muitos apontam como alimento do futuro. No Samouco, a Salina Greens aposta num sistema agrícola saudável, resiliente e biológico. Da terra à mesa, estas plantas integram o receituário de muitos restaurantes, como o AlFoz, a comemorar 30 anos de existência, com Lisboa no horizonte e o Tejo aos pés. Junto às salinas, o Praia do Sal Resort convida a olhar o rio. Com 89 apartamentos, todos equipados com kitchenette, o hotel destaca-se pelos tratamentos de Spa com sal do Samouco.

