Cante alentejano e gastronomia à mesa animam Aljustrel

Mais de 70 cafés, casas de pasto e restaurantes do concelho de Aljustrel, no distrito de Beja, recebem, a partir desta sexta-feira, dia 20 de janeiro, a iniciativa "Cante à Mesa", que concilia cante alentejano com gastronomia tradicional.

O evento é promovido pela Câmara Municipal de Aljustrel e vai realizar-se ao longo dos próximos três fins de semana, em todas as freguesias deste concelho alentejano. Ao longo da iniciativa “Cante à Mesa”, os estabelecimentos aderentes vão receber um total de 20 grupos de cante alentejano, seja em “rotas” de café em café, seja atuando nos restaurantes e casas de pasto durante os horários das refeições.

À mesa, conte com pratos tradicionais como Grão com pombo bravo, Borrego assado no forno, Cozido de grão, Ensopado de borrego, Sopa de tomate com safio ou Frango de cabidela. Na página de Facebook do município de Aljustrel pode consultar o programa completo da iniciativa “Cante à Mesa”.

"O principal objetivo é o de fazer a divulgação informal do cante alentejano junto da população e de visitantes ocasionais" e dinamizar, "ao mesmo tempo, os estabelecimentos de restauração nas diversas localidades do concelho", explicou à agência Lusa o presidente do município, Carlos Teles. Recorde-se que o Cante Alentejano foi reconhecido pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, em 2014.

Mercado de produtores

O Mercado de Produtores regressa a Aljustrel este sábado, dia 21 de janeiro. As bancas de venda, onde se destacam os produtos agrícolas e agroalimentares, mas também as artes artesanais e tradicionais, vão instalar-se no largo junto ao Mercado Municipal de Aljustrel, entre as 8h00 e as 13h00.