Chef José Avillez inaugura em março alojamento rural junto ao Alqueva

Casa Nossa é o nome do novo projeto do mais premiado chef português. Junto às águas do Alqueva, a estreia no segmento de alojamento de José Avillez está rodeada de grande secretismo. Pouco se sabe sobre a mais recente declaração de amor de Avillez pela região que é uma conhecida paixão antiga. Através das redes sociais, o chef do Belcanto tem dado a conhecer alguns detalhes do projeto.

Com abertura prevista para meados de março e a bússola a apontar para a freguesia de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz, o projeto Casa Nossa é constituído por 10 suítes. Em conformidade com as imagens partilhadas nas redes sociais, o cenário bucólico alentejano confere e beleza natural da envolvente, a par com as águas do Alqueva, a banhar a propriedade, enquanto o pôr do sol complementa este quadro paradisíaco.

Reservada apenas na totalidade e em regime de exclusividade, a estes requisitos José Avillez garante o “conforto de um hotel de cinco estrelas”, com capacidade para alojar até 20 pessoas. Tudo será feito em total privacidade, em consonância com o conforto, assegurados pela equipa, que estará inteiramente disponível para os hóspedes. A experiência na propriedade inclui refeições assinadas pelo premiado chef.

A casa, que é de todos os que queiram fruir dela, tem a alvura típica do casario alentejano. Já o interior revela a predominância dos tons quentes, da terra de Monsaraz, pela qual o chef do Belcanto se apaixonou há algum tempo. Objetos em barro cru e pintado de mil e uma cores estão dispostos em espaços criados para o efeito e em diversos recantos, como se de uma montra das artes regionais se tratasse.

Para já, não foram divulgados os valores de reserva para o novo alojamento de José Avillez, que no site do projeto anuncia a Casa Nossa – The Lake Farmhouse.