Enchidos, presunto e vinho dos mortos: Feira Gastronómica do Porco anima Boticas

Em contagem descrescente para a grande inauguração, a Feira Gastronómica do Porco vai decorrer em Boticas entre os dias 12 e 15 de janeiro. O regresso deste evento, interrompido devido à pandemia, vai ainda coincidir com a primeira sexta-feira 13 de 2023, devidamente assinalada no vizinho concelho de Montalegre.

Depois de um recorde vendas de 40 toneladas de fumeiro em 2020, a edição deste ano, que celebra 25 anos da Feira Gastronómica do Porco promete dar à prova o melhor da região, do fumeiro ao presunto e do pão de centeio ao famoso vinho dos mortos, que é produzido neste território e depois enterrado para envelhecimento.

"Há 25 anos que esta feira ajuda a promover o território do Barroso, classificado como Património Agrícola Mundial, os seus produtos de altíssima qualidade e há 25 anos que muito tem ajudado economicamente este concelho", explicou à agência Lusa Fernando Queiroga, presidente do município de Boticas, localizado no distrito de Vila Real.

A Feira Gastronómica do Porco vai contar com 74 expositores, 36 dos quais dedicados à venda de enchidos e derivados do porco. Aos enchidos, concebidos de forma artesanal, juntam-se o presunto, o pão centeio, a bola e o folar de carne, chás e o vinho dos mortos. Durante o certame (sábado, às 17h00) vão também decorrer os populares concursos de melhor chouriça e de melhor salpicão,antecididos de uma tradicional chega de bois.

Em paralelo com a Feira Gastronómica do Porco, com vários momentos de animação musicial, o município decidiu reativar a plataforma de venda online Boticas Tem, criada em 2021 para ajudar a escoar o fumeiro durante o período da pandemia.