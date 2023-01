Do leitão à lampreia, novo festival de inverno promove a melhor gastronomia da região de Coimbra

A Mealhada foi o local escolhido para acolher a estreia de um festival gastronómico que, ao longo de três dias, promete valorizar produtos diferenciadores dos concelhos que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

Batizado de Winter Food Fest, o festival vai decorrer entre os dias 13 e 15 de janeiro, no centro da Mealhada. Na rua Doutor José Cerveira Lebre vai estar instalada uma tenda com produtos diferenciadores de cada um dos 19 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra. Estes produtos endógenos vão estar disponíveis para degustação e venda. Também no Largo do Tribunal será montada outra tenda e um palco, onde terão lugar showcookings, animação cultural e espetáculos musicais. Na sexta-feira, o evento realiza-se das 18h00 às 22h00, no sábado das 13h00 às 23h00 e no domingo das 13h00 às 21h00.

Na programação do festival gastronómico Winter Food Fest destacam-se, na tarde de sábado, dia 12 de janeiro, a demonstração de cozinha pelo chef João d’Eça Lima, do Xisto Restaurante, e as provas comentadas relativas aos vinhos da Bairrada (espumantes e tintos). No domingo é possivel assistir ao showcooking do chef Paulo Queirós, do restaurante Cordel Maneirista, de Coimbra.

Para o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, este evento é uma grande oportunidade para os 19 municípios da região de Coimbra darem a conhecer a excelência dos seus produtos."Quem não gostar de leitão, poderá comer arroz de lampreia, por exemplo. Somos uma região muito rica em termos gastronómicos", referiu o autarca.

Este evento da Região de Coimbra encerra as iniciativas da distinção "Região Europeia de Gastronomia 2021-2022". Integram a CIM da Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu).