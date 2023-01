Antes ou depois de ver as ondas gigantes, oito restaurantes para conhecer na Nazaré

Já chegou à Nazaré a época das ondas gigantes. Até ao final de fevereiro, todos os dias há quem tente dominar a prancha nas incríveis ondas, formadas pelo canhão da Nazaré, um canhão subaquático na costa da Nazaré no Oceano Atlântico Ocidental. Com uma profundidade de pelo menos 5.000 metros e uma extensão de 230 km, dá origem a ondas gigantescas, fazendo da Nazaré um ponto incontornável da rota do surf mundial. No dia 1 de novembro de 2011, o surfista havaiano de 44 anos de idade, Garrett McNamara conseguiu o impensável: surfar uma onda de 23,77 metros na Praia do Norte. Maya Gabeira, a 10 de setembro de 2020, obteve o recorde feminino de 22,4 metros, sendo o atual detentor do troféu, reconhecido pelo Guinness Book of Records, o alemão Sebastian Steudtner com 26,21 metros. Este ano, voltam-se a tentar bater recordes. Entre as ondas, aproveite estas sugestões do Boa Cama Boa Mesa e descubra também a melhor gastronomia da Nazaré.

Taberna da Adélia

A alma da Nazaré está patente neste espaço, quer através dos artigos decorativos da arte xávega, quer através da ementa que alude à gastronomia de bordo, de que é um dos símbolos a “Chora”, uma tradicional sopa de caras de bacalhau. Os carapaus, que são secos no areal da praia que chegam à mesa com alho e azeite, merecem prova e admiração. O peixe do mar, fresquíssimo, é rei nesta afamada casa, onde a reserva é obrigatória, mesmo em época baixa. Destaque para os ensopados, massadas, arrozes e cataplanas. Nas sobremesas, a maçã de Alcobaça brilha no principal doce da casa. Localizado no centro histórico da vila piscatória, que saltou para a ribalta com a projeção alcançada pelas ondas gigantes, este espaço nasceu em 1987 pelas mãos de Maria Adélia Piló, falecida há três anos. O legado da Taberna da Adélia está agora nas mãos dos dois filhos e do genro da conhecida empresária no ramo da restauração, que continuam a dignificar o sábio percurso. Foi mesa com Mérito para o Boa Cama Boa Mesa em 2022. Preço médio €25.

Rua das Traineiras, 12, Nazaré. Tel. 262552134

A Celeste

O peixe fresquíssimo confecionado “no ponto” e a localização, na primeira linha da praia da Nazaré, são os principais atrativos deste restaurante, que há décadas chama turistas à vila piscatória. Cliente habitual do que considera ser “o melhor restaurante do mundo”, o surfista Garett McNamara deu-lhe nova visibilidade internacional. Na ementa do restaurante A Celeste, existem dois menus em sua homenagem, de onde se destaca o “Robalo grelhado”, um dos preferidos da casa, a par com as “Amêijoas à Bulhão Pato” e a “Caldeirada à pescador”. Preço médio €20.

Avenida da República, 54, Nazaré. Tel. 262551695

Tabernassa

Restaurante de carne em terra de peixe. Em plena Marginal, com vista para o mar, a aposta é diferenciadora e certeira. As carnes maturadas têm lugar de honra, mas, na Tabernassa, há uma grande aposta nas entradas, que convidam à partilha. “Morcela com chutney de maçã”, “Txistorra com molho de mel e limão” e “Rolinhos de vitela” são algumas das propostas. A decoração clean apresenta um toque de modernidade que se destaca na vila piscatória e os vinhos representam todas as regiões do país. Nas sobremesas, prove o “Pudim conventual de maçã”. Preço médio €20.

Avenida da República, 28, Nazaré. Tel. 928053261

Aleluia – Restaurante Esplanada

Já funcionou como taberna “pura e dura”. Os pescadores traziam sandes de casa e iam para o “porão” beber e jogar às cartas, ficando os mestres na parte de cima. Nessa sala, ainda se fazem petiscadas. O lema do Aleluia – Restaurante Esplanada, o mais antigo da Nazaré, é servir bem, como faziam os avós de Nuno Estrelinha. A mãe, Noémia, prepara comida de tacho: arrozes de marisco e de tamboril e o arroz com tinta de choco (estilo paella negra) e caldeiradas, como a de sequinho de Pata-roxa, além de peixe grelhado. Preço médio €20.

Avenida da República, 38, Nazaré. Tel. 262553100

Casa O Santo de Aníbal Portugal

Tasco de grande fama, abriu portas em 1964, no centro histórico da Nazaré, e converteu-se num santuário de convívio, onde os mariscos de concha são a grande atração. O nome deve-se à série televisiva O Santo, que na década de 60 do século passado, imortalizou o ator Roger Moore no papel de Simon Templar, um playboy justiceiro. Aníbal Portugal Galvão, proprietário e fundador – com Maria de Lurdes –, era um grande entusiasta da série, justificando-se, assim, o batismo da casa. Um dos petiscos mais procurados na Casa O Santo de Aníbal Portugal é o berbigão, servido com cebolada e tomate ou ao natural. O alho, os coentros e o azeite dão sabor às amêijoas. Pode ainda encontrar aqui lingueirão ao natural, de cebolada ou à Bulhão Pato e também sapateira. Preço médio: €20.

Travessa do Elevador, 11, Nazaré. Tel. 262 085 128

Aki-D’el-Mar

Os dias são todos iguais nesta casa, com viveiros próprios e sempre à pinha de comensais ávidos de marisco fresco. Um autêntico case study! As amêijoas à Bulhão Pato estão sempre a sair no Aki-D’el-Mar, tal como o arroz de marisco e as gambas ao alho. A sapateira e a santola são dois clássicos, mas não deve ignorar os percebes, as canilhas, os búzios, os ouriços e os camarões. Descobrem-se outros sabores nobres na carta, como a gamba rosa “grelhada ao sal”, o lavagante “à casa”, cavacos cozidos ou o camarão tigre gigante à la planche. Preço médio: €25.

Avenida Manuel Remígio, Nazaré. Tel. 262 551 028

Taverna do 8 ó 80

Aproveite a vista para o mar e para o areal e, se o tempo o permitir, opte por fazer a refeição na esplanada. E começa sempre com um gin, para abrir o apetite, até porque há mais de oito dezenas de referências diferentes à disposição. Depois, na Taverna do 8 ó 80 passe para um marisco de entrada e delicie-se, por fim, com os sabores da terra, já que a carne é quem domina na ementa. Difícil será escolher o vinho, uma vez que a garrafeira já recebeu vários prémios, alguns deles pelo melhor serviço de vinho a copo. Preço médio: €30.

Avenida Manuel Remigio, Edifício Atlântico, loja 8, Nazaré. Tel. 262560490

Taberna Afficion

A esplanada tem apenas algumas mesas, mas valem por muitas. Do alto do Sítio da Nazaré, a vista para o mar e a cidade é deslumbrante! De um lado avista-se o casario e a praia, onde a novela foi gravada, do outro, chega a vista das ondas gigantes do já famoso Canhão da Nazaré imortalizadas por Garett MacNamara. Se a isso juntar cerveja fresca, tremoços, ou uma tábua de queijos e enchidos, por exemplo, está no céu! Naturalmente, as especialidades da Taberna Afficion são o marisco fresco, confecionado de forma simples, a potenciar apenas o sabor genuíno do produto. Faça o percurso do funicular para lá chegar. Preço médio: €20.

Rua do Horizonte, 17, Sítio, Nazaré. Tel. 913 968 247

