Finalmente! Estância abre duas pistas e já se pode esquiar na serra da Estrela

A notícia era aguardada com ansiedade e expectativa depois do adiamento da abertura, prevista para 10 de dezembro, da nova temporada da Estância de Ski da Serra da Estrela. Mas, finalmente, na manhã desta quinta-feira, chegou a boa nova: “Bom dia. 2 pistas abertas (Cântaro e Covão) com o apoio do tapete rolante e Teleski do Covão. Continuamos a produzir neve para abrir mais pistas amanhã”, pode ler-se nas redes sociais da única estância de esqui em Portugal.

Tendo em conta as condições naturais, tem sido produzida neve artificial para permitir as primeiras descidas de esqui ou snowboard. Tanto a pista do Covão, com 229 metros de comprimento, como a do Cântaro, com 155 metros de comprimento, estão classificadas com nível “Muito Fácil”.

Refira-se que a estância faz a gestão de 22 pistas, quatro níveis de dificuldades. Se já tem autonomia nas pistas e não levar material, pode alugá-lo no local. O equipamento completo para um dia tem o custo de €25 e inclui capacetes, bastões, botas e prancha de snowboard. Já o bilhete que permite circular pelo recinto, teleférico incluído, custa €25.

Antes de rumar à serra da Estrela fique a saber que as vendas associadas à Estância de Ski são feitas exclusivamente online.

Se nunca experimentou ficar em cima de esquis ou de uma prancha de snowboard, pode recorrer à escola que disponibiliza aulas individuais ou coletivas (a partir de €45).

