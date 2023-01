Da terra à mesa, uma viagem de Trás-os-Montes até Lisboa

Grandes produtos de pequenos produtores. É este o lema da Comida Independente, um projeto sediado em Lisboa, mas que é uma montra do melhor que se produz em Portugal. A loja é a montra, mas também um bar de vinhos e espaço de conversa com os produtores. Da terra à mesa promovem-se workshops, visitas a produtores e, aos sábados, um concorrido mercado de rua.

De Trás-os-Montes a Lisboa chegam muitos dos ingredientes, com destaque para o fumeiro e a batata IGP, que o chef Vítor Adão prepara no Plano, distinguido em 2020, como restaurante “Revelação”. Estes são alguns dos destaques do programa Boa Cama Boa Mesa, que estreia este sábado (11h35) na SIC Notícias. Aproveite e conheça o novo Hotel das Amoreiras, junto ao Reservatório da Mãe d'Água.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 7 de janeiro de 2023 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o primeiro episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

