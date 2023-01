Quem pensou que o Natal já tinha acabado, desengane-se! À Ljubomir e à jugoslava, este fim de semana ainda é Natal no Chiado. Para dar continuidade à iniciativa “Let’s Roast, Bistro!”, que pretende evocar os “longos almoços em família, passados à volta dos bons assados e dos grandes vinhos”, o chef Ljubomir Stanisic vai servir um menu especial “Natal Jugoslavo” ao almoço deste sábado e domingo (7 e 8 de janeiro) no restaurante Bistro 100 Maneiras. Sempre o espírito de partilha presente, as ementas do “Let’s Roast, Bistro!” são preparadas para duas pessoas, mas sem que isso seja impeditivo – antes pelo contrário – de juntar os amigos à mesa. Com quatro momentos – “No Picanço”; “Para Partilhar”; “O Resto é Conversa”; e “Final Feliz” - e um “VIP – Vinho de Importância Primordial”, a cada fim de semana existem novos pratos, em que os assados são o denominador comum, e um produtor convidado, com consequentes surpresas nos copos.

fabrice demoulin

Para o próximo fim de semana, Ljubomir Stanisic celebra o Natal jugoslavo (país onde nasceu) com um menu cheio de memórias e sabores dos Balcãs. Refira-se que o Natal ortodoxo é celebrado dia 7 de janeiro, seguindo as tradições do Calendário Juliano (embora os países da ex-Jugoslávia sigam oficialmente o Calendário Gregoriano, estabelecido em 1582).

fabrice demoulin

Burek, goulash, cabrito e baklava

Para começar, esta ementa especial de Natal, e servidos com “molho especial da casa” chegam à mesa os já famosos “bureks”, em serviço volante: Vaca Barrosã; batata e queijo de cabra; e couve e cebola. Cada cleinte terá direito a duas fatias.

Seguem-se, como opções nos pratos principais, “Goulash”, um guisado de vários tipos de carne, incluindo de caça, com muitas especiarias e cozinhada lentamente ao longo de um dia (O chef Ljubomir gosta de usar javali que caça no Alentejo, mas também cozinha com mistura de carnes); Sarma, preparada com couve fermentada ao natural que depois é cozida e recheada de carne picada; e Cevapi à maneira Bósnia, uma receita com mais de 500 anos, em que a carne picada grelhada é servida em pão “somun”. Integra ainda as possibilidades o incontornável “Cabrito da Mamma Rosa” (mãe do chef Ljubomir), em que a carne, após marinada, é assada lentamente no forno durante 8 a 10 horas. Este prato tem um valor adicional por pessoa de €20.

fabrice demoulin

Para fechar a refeição, o “Final Feliz” dá a escolher entre “Baklava da Mamma”, “Sutlijaš com raz el hanout” (semelhanmte ao arroz-doce), “Tufahija e gelado de baunilha” ou “Krofna com gelado de baunilha e geleia de marmelos” (a fazer lembrar os sonhos de Natal), com esta última opção a acrescer €3, por unidade. Para provas e brindes, o produtor de vinhos convidado deste fim de semana especial é Marjan Simčič, da Eslovénia.

Explique-se que o menu “Let’s Roast, Bistro!” custa €80 (duas pessoas) e inclui entrada, uma opção de prato principal e duas sobremesas. A harmonização, com seis vinhos à discrição, custa mais €25.

Nos restantes dias e horários, o restaurante Bistro 100 Maneiras (Largo da Trindade, 9, Lisboa. Tel. 910 307 575) disponibiliza a ementa regular, denominada “Carta do Bistro”.

