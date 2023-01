Uma visita guiada à “casa mais estranha do mundo” em Fafe (Fotogaleria)

Famosa pela originalidade, entre quatro rochas de grandes dimensões, e com a construção iniciada pelo telhado, ao contrário do que é habitual, a Casa do Penedo, no concelho de Fafe, foi inaugurada a 13 de outubro de 1974 para servir como local de férias da família Rodrigues, a viver em Guimarães. Encaixada nos enormes penedos, a casa destaca-se ainda pela arquitetura exterior, uma vez que não tem ângulos retos, nem triângulos, nem círculos. O objetivo era ser discreta, quase impercetível, em comunhão com a natureza envolvente, agora também marcada pelas torres das eólicas. Mas, o mundo dá voltas que ninguém consegue explicar e a Casa do Penedo ganhou fama que rapidamente galgou as fronteiras das serras de Fafe, do concelho e até do país, ao ser destacada em vários sites e programas de televisão até ganhar o estatuto de “casa mais estranha do mundo”.

Hoje é procurada para ser fotografada e visitada, já que a família proprietária aproveitou a fama para transformar o local em espaço das mais diversas experiências turísticas e de lazer. Através do site da Casa do Penedo (Tel. 911 956 631), qualquer pessoa pode agendar uma visita guiada (€5), mas há outras atividades mais completas disponíveis, como a experiência "Piscina na Montanha", que inclui um dia passado na piscina da Casa do Penedo, com vista para a montanha, e direito a uma mesa de piquenique (€250/até 25 pessoas); degustação da famosa Vitela à moda de Fafe na Casa do Penedo, seguida de uma visita à cidade e à barragem da Queimadela (€165); visita à casa e passeio pela vila histórica de Cabeceiras de Basto (€98), ou uma opção mais personalizada, a que é possível acrescentar um passeio a cavalo, a observação de constelações sob o céu estrelado da serra ou uma prova de vinhos verdes, entre outras sugestões.

Com a indicação expressa de não se fotografar o interior da Casa do Penedo, registe-se a ausência de qualquer tipo de tecnologia e eletrodomésticos, até pela simples razão de não existir energia elétrica. A luz é a de velas, ainda que exista água e gás, que alimenta o fogão instalado na cozinha. No piso térreo é amplo e integra ainda uma sala de jantar e outra de estar com lareira. Escadas de madeira, com inclinação acentuada, conduzem ao piso superior composto por três quartos e uma casa de banho. Toda a decoração é composta por objetos antigos. A porta principal é de aço e os vidros à prova de bala, para evitar a destruição por atos de vandalismo.

Os proprietários têm previsto, mas sem data definida, a disponibilização da Casa do Penedo, também conhecida como “Casa dos Flinstones”, para alojamento local. Não existe nenhuma data indicativa, mas através do site é possível fazer uma pré-reservas. A oferta de alojamento terá capacidade para cinco camas singulares, divididas pelos três quartos. Os futuros hóspedes terão também acesso à piscina e à casa de apoio, a Casa do Forno, com uma mesa exterior.

Como curiosidade final: a estrada de acesso à Casa do Penedo – a Lameirinha – é habitualmente um dos percursos do famoso Rally de Portugal, razão suficiente para o batismo: Rua Rally de Portugal, 1610, Várzea Cova, Fafe.

