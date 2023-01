Ouro, Incenso e Birra: os reis da cerveja de Lisboa vão estar em Marvila

Com entrada livre, as “janeiras” tocam-se pela mão de quase duas dezenas de DJ, que das 14h00 às 2h00 vão animar Marvila e, mais precisamente, o denominado Lisbon Beer Department. Trata-se de mais uma edição do evento que já é tradição: Ouro, Incenso e Birra, uma forma diferente de assinalar o Dia de Reis, ainda que a festa decorra no sábado, dia 7 de janeiro. A organização do evento garante que esta é “a edição mais bairrista de sempre em termos de programação”. A rota pelas “capelinhas” da cerveja artesanal de Lisboa percorre os espaços da Musa de Marvila, Dois Corvos, Lince e Oitava Colina, com uma grande novidade: a estreia da BIRRA, uma cerveja stout, doce e encorpada, que resulta de “uma criação colaborativa” e que “promete aquecer os dias gelados do início de janeiro”.

Ao longo do dia de sábado, o Lisbon Beer Department vai cruzar “novas e consagradas gerações de artistas”, tendo como eixo central o universo que gira em torno da Chelas É o Sítio, a associação para a qual reverte parte dos lucros gerados. Alma Ata, Danny the Dawg, G Fema, Lewis, CZM, Marinho, Necxo, Nerve, Pongo e Velhote do Carmo assumem as despesas dos concertos, enquanto Fabz, Gonçalo Afonso, Holly Hood, Kwan, Luisa, Saint Caboclo, Sam the Kid e ZenGxrl são os convidados musicais que prometem girar os pratos ao longo de mais de 10 horas de festa. O copo para poder fazer este trilho dos Reis, custa €3.