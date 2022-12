Funchal celebra passagem de ano com oito minutos de fogo-de-artifício

O espetáculo pirotécnico que assinala a passagem de ano na Madeira vai ter a duração de oito minutos e o fogo-de-artifício será lançando a partir de 58 postos, distribuídos por todo o anfiteatro e baía do Funchal.

Para tal, foram estabelecidas três áreas estratégicas para lançamento de fogo: 28 postos ao longo do anfiteatro, 25 postos no alinhamento do Cais 8 para leste, e cinco postos no mar (três a sul da Pontinha e dois entre o Cais 8 e o Lazareto), informa a a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, entidade responsável pelas festividades de Natal e Fim de Ano ,

O espetáculo, cujo tema é "Madeira 4.0 - Da Tradição à Inovação Tecnológica", estende-se também à ilha do Porto Santo, onde foram colocados dois postos de lançamento de fogo-de-artifício, um no miradouro da Portela, outro no cais de Vila Baleira.

Este ano, foram também instalados postos na área turística do Funchal, concretamente no Complexo Balnear da Ponta Gorda, na Praia Formosa e no Jardim do Amparo, na zona oeste da cidade.

A preparação para o espetáculo pirotécnico começa 15 minutos antes da meia-noite, com a conjugação de efeitos pirotécnicos convencionais e inovadores, luzes e lasers, acompanhados por um suporte musical, assente em tecnologia multimédia, com controlo de efeitos sonoros e luminosos, que visam intensificar a contagem decrescente para a entrada em 2023.

O espetáculo de fogo-de-artifício poderá, no entanto, ser prejudicado por condições meteorológicas adversas, pois o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que o estado do tempo no arquipélago da Madeira no período compreendido entre hoje e 1 de janeiro será caracterizado pela ocorrência de chuva.

Refira-se que a ocupação hoteleira na Madeira para a passagem de ano ronda os 100%, estando também prevista a presença de sete navios de cruzeiro no porto e baía do Funchal na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro.

