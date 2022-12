Uma viagem pelos melhores destinos de Portugal

Experiências com adrenalina, a dois ou com crianças, novos e surpreendentes alojamentos e tentadoras sugestões de boa mesa são os pontos cardeais de um roteiro para começar a agendar escapadinhas e dias de férias em 2023. Com estreia, sábado (11h35) na SIC Notícias, o programa faz uma viagem com paragens, entre outros destinos, em Trás-os-Montes, no Douro, na serra da Estrela e na costa alentejana para usufruir e contemplar da natureza. Conheça ainda novos hotéis, como o Immerso, na Ericeira ou o Monte da Bemposta, em Porto Covo, e a Casa do Gadanha, em Estremoz. Para um novo cheio de boa mesa, o ano gastronómico começa com fumeiro e lampreia, mas existem outras sugestões, como a cozinha de autor, de Bragança ao Algarve.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 31 de dezembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o décimo terceiro episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

