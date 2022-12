Provar "Receitas que Contam Histórias" no interior centro de Portugal

Descobrir “Receitas que Contam Histórias” é o convite para uma viagem por 12 aldeias no interior centro de Portugal. Entre tradições, património e natureza, em época de Natal, busca-se o conforto da lareira com paragens obrigatórias em Sortelha e em Belmonte, no interior do Centro de Portugal.

Conhecido o património histórico e natural, é tempo de aprofundar as tradições desta região à mesa, a partir da iniciativa “Receitas que Contam Histórias”. Mais que do uma Carta Gastronómica e de Vinhos, é um projeto integrado de ativação social, económica e ambiental promovida pela rede das Aldeias Históricas de Portugal, que inclui Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Piódão, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Sortelha e Trancoso.

A partir desta iniciativa, os visitantes são convidados a seguir o ciclo das estações e provar as várias receitas nos 14 restaurantes aderentes, com destaque para a Casa da Esquila, no Sabugal. Em forma de um prato, trazem-se à mesa a história e a cultura locais, que por estes dias não dispensam as filhoses e as sopas paridas.

A viagem pelas Aldeias Históricas de Portugal segue de Sortelha até Belmonte. Os 20 km de distância estão enquadrados pela beleza dos cenários naturais, que se reforçam no sopé da Serra da Esperança. É aqui que, no início de novembro, Marta Domingos e André Pinto estrearam o alojamento TheVagar Countryhouse.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 24 de dezembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o décimo segundo episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

