Passadiços, gravuras rupestres e vinhos para descobrir no Vale do Côa

Rasgados pelos vales dos rios Côa e Douro, o Vale do Côa convida a uma viagem de descoberta sem pressas, para ver sábado, dia 17 de dezembro (11h35) na SIC Notícias.

Os Territórios do Côa incluem oito municípios: Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel, Sabugal Penamacor, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa. Capital da Arte Rupestre, em Foz Côa, foram encontrados vestígios de vida humana com mais de 30.000 anos. Por estes dias, a mais recente atração são os passadiços que ligam o planalto às zonas ribeirinhas. De dia ou de noite, a pé ou de canoa, visite o Parque Arqueológico depois de uma verdadeira aula de História no Museu do Côa. Conheça ainda a gastronomia local, rica em produtos endógenos, que pode ser apreciada no Restaurante Coa Museu, os vinhos do Douro Superior e o Longroiva Hotel & Termal Spa, um hotel rural de charme aquecido por águas termais.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 17 de dezembro de 2022 (11h35)

