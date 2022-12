Novo alojamento promete a alma e a calma do Alentejo no centro histórico do Alandroal

O n.º 23 da rua dos Combatentes da Grande Guerra, localizada no centro histórico do Alandroal tem um nome: C’Alma D’Alentejo. Trata-se de um Turismo de Habitação instalado num edifício antigo, comprado em 2017, por Licínia e Nuno Ramalho, que, em quatro anos, decidiram arregaçar as mangas e pôr literalmente mãos à obra. O nome surgiu já no final. É “uma casa com alma” num Alentejo com a calma que lhe é tão conhecida, explica a nossa anfitriã.

As portas do C’Alma D’Alentejo (a partir de €70) abriram em setembro de 2022. Tem dez quartos, dos quais sete estão espalhados no primeiro piso, sendo um deles familiar, com mezzanine. As três suítes estão concentradas no piso térreo. Há, ainda, a sala de estar, com lareira, e a dos pequenos-almoços, onde a paisagem alentejana e a avifauna da região está harmoniosamente representada nas paredes deste espaço que, em tempos, funcionou como posto da GNR.

No exterior, estão os três apartamentos. Estes estão repartidos por um estúdio e dois T2. Todos são acessíveis através do pátio, onde está a piscina, a zona de apoio e um pequeno pomar de laranjeiras, cujos frutos emprestam cor, nesta época do ano, a este recanto sereno da C’Alma D’Alentejo.

Ao conforto, o casal aliou os tons suaves. Pelo meio, peças em barro de autor criadas exclusivamente para esta casa conferem, no mínimo, originalidade. Todas foram concebidas pelo traço e, por fim, as tonalidades selecionadas por Carla Correia, que, com Hélder Neto Correia, criaram a 7250.pt, ateliê de comunicação, design e decoração, em 2022, no Alandroal.

nuno mendes

Janelas e portas antigas do edifício antigas e restauradas são, agora, objetos decorativos, num contexto da tão apregoada reutilização, que, na C’Alma D’Alentejo é levada à letra. Sem esquecer as consolas, a mesa da sala de estar ou as mesinhas de cabeceira saídas das mãos de Nuno Ramalho, cujo ofício de carpinteiro revelam a singularidade de um verdadeiro mestre!

nuno mendes

Eis a C’Alma D’Alentejo (Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 23, Alandroal. Tel.: 962885420), o ponto de partida para conhecer a vila dos castelos do Alandroal e de Terena, bem como a fortaleza da Juromenha, cujas silhuetas estão representadas junto à piscina deste Turismo de Habitação.