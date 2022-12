Já com lista de espera, novo restaurante japonês de Coimbra quer ser um dos melhores do país

O telefone não parou, nas últimas semanas, com centenas de clientes a tentarem marcar um lugar para o novíssimo MA Restaurante, o restaurante que ocupa as conversas sobre gastronomia na cidade de Coimbra. Tem apenas 12 lugares ao balcão e 18 na sala, localizada ao lado da cozinha, e serve comida japonesa como Coimbra não só nunca viu, como nunca provou.

Luís Martins, 33 anos e natural de Arganil, proprietário do também conimbricense Notes Bar & Kitchen, mas com experiência internacional, em restaurantes de referência, como Dinner By Heston, Club Gascon, Angler, todos em Londres, juntou-se ao chef Ricardo Casqueiro e à empresária lisboeta Cristina Möller, ex-modelo e ex-apresentadora de televisão. Com vários anos de experiência em Tóquio, Ricardo Casqueiro, de 38 anos é um assumido discípulo de Paulo Morais, recentemente distinguido com uma Estrela Michelin no restaurante Kanazawa.

Explique-se que MA - o nome do novo restaurante - é uma palavra japonesa que significa “o espaço em branco, o espaço vazio intencional numa obra de arte tão importante como o objeto, a pausa momentânea no discurso que liga as palavras conferindo-lhes sentido e o silêncio entre notas que cria música. É um elemento invisível e essencial que mede o tempo e o espaço entre tudo”, e é também o espaço e confiança entre o chef e os convidados. É com este contexto que o lema do novo restaurante seja “The Space Between”.

A grande novidade do MA Restaurante é o menu Omakase, em que o cliente se entrega às decisões do chef, assistindo, ao balcão a todo o processo de confeção das propostas gastronómicas. Aposta-se no arroz do Baixo Mondego para algumas peças de sushi, na maturação de peixes da costa portuguesa, e, acima de tudo, na sazonalidade e na sustentabilidade, aproveitando tudo, da cabeça à espinha dos peixes utilizados. O menu servido à reportagem Boa Cama Boa Mesa, durante o período de soft opening apresentava “Ostra e espargos brancos fermentados”, “Blini de Toro no bichotan” um carvão ativo usado no Japão como um purificador de água desde o século XVII, “Chawmushi de Sapateira”, “sopa de tamboril no bichotan”, um inacreditável “Sashimi de lula dos Açores”, “Toro grelhado” e uma seleção de “Sushi”.

A refeição, no MA Restaurante, terminou com uma “Cereja Falsa”, criação de Fernanda Ferrão, pasteleira no Oteque, no Rio de Janeiro, sempre harmonizada com uma das 250 referências de vinhos de oito países, além de uma vasta oferta de sakés. Há ainda, para o final, uma carta de chás, apresentada na mesa, e café de filtro, moído na hora. O MA Restaurante também oferece uma carta de cocktails preparados por Telmo Almeida, com experiência em vários restaurantes interncinais.

O espaço do MA Restaurante é da autoria de Filipe Álvaro, que criou um ambiente intimista, mas confortável, capaz de elevar a refeição a um patamar único. Aliás, todo o mobiliário, bem com a loiça usada, exclusiva, cozida com uma técnica japonesa em que nenhuma peça é igual à outra, foram desenhados para uma experiência sensitiva, gustativa, mas, acima de tudo, única.

Os menus do MA Restaurante (Rua do Norte, 13, Coimbra. Tel. 919999651) podem ser servidos em seis momentos (€50), a que acresce o wine paring (€18) ou em oito momentos (€75), a que se junta a harmonização de vinhos (€25), se o cliente assim o pretender. O restaurante está aberto de terça-feira a sábado das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 22h30.