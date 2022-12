Arte, paisagem, tradições e gastronomia para descobrir em Bragança

Região marcada pela beleza e força da natureza e por tradições seculares, Bragança é também um farol gastronómico de Trás-os-Montes. A partir de produtos únicos a modernidade celebra-se nas mesas de uma cidade que respira história e cultura. Depois da visita ao castelo, no centro da cidade surpreendem as obras de arte urbana de Bordallo II. Já no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais observam-se várias tendências artísticas.

A partir de Bragança o roteiro de descoberta aponta para a o Parque Natural de Montesinho, onde todos os caminhos levam à emblemática aldeia de Rio de Onor. Rica em biodiversidade, a Terra Fria transmontana, é guardiã de tradições ancestrais e produtos únicos protegidos através de diversas certificações, como a Vitela Mirandesa, o Cordeiro Bragançano, o Cabrito de Montesinho e o Porco Bísaro Transmontano, que pode ser apreciado na Bísaro - Salsicharia Tradicional.

Os produtos regionais brilham, igualmente, nos menus de autor do premidado Restaurante G, liderado por Óscar Geadas. Este espaço de gastronomia está instalado na Pousada de Bragança, com oferece uma vista única para o castelo da cidade.

pedro rego

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 10 de dezembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o décimo episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

