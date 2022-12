Sem, sem e sem: saiba onde provar e encomendar o bolo-rei mais inclusivo deste Natal

A celebrar três anos de existência – comemorados no passado dia 29 de novembro – o espaço Rice Me Deli - Cafetaria & Bakery, associado ao restaurante Rice Me, em Lisboa, apresenta para este Natal diversas propostas de bolos tradicionais sem glúten, sem lácteos e sem corantes ou conservantes, e com baixo teor de açúcar, mas cima de tudo “muito saborosos”, com destaque para o sempre apetecível bolo-rei. “Somos pela inclusão, neste caso alimentar, que responda À necessidade cada vez mais emergente de disponibilizar bolos aptos para celíacos e outras intolerâncias, que nestes momentos de celebração tantas vezes se demonstram limitativos”, explica Renata Militão, responsável pelo projeto.

Assim, a Rice Me Deli decidiu apresentar e dar a provar não só bolo-rei, mas também bolo-rainha, rabanadas e sonhos com o objetivo de “desmistificar que os bolos sem sem sem não têm sabor, mas são de comer e chorar por mais!”. Desde o passado dia 1 de dezembro que todos os doces de Natal podem ser provados no espaço da cafetaria, agora aberto, também, ao domingo no horário de almoço, das 12h30 às 18h00, bem como encomendados com 24 horas de antecedência através do tel. 914 770 741 ou do e-mail eat@riceme.pt. A recolha é feita na Rice Me Deli (Av. António Augusto de Aguiar, 124 A, Lisboa). Graças a uma parceria com as lojas Celeiro, os vários doces de Natal chegam também a Leiria, Coimbra, Porto, Viseu, Seixal, Portimão e Faro. Atenção à data limite para as encomendas!

A grande aposta do Rice Me Deli - Cafetaria & Bakery é o bolo-rei feito com “frutas cristalizadas home made, de época”, como kiwi, laranja, ananás, limão e pera. Confecionado com farinha de arroz e trigo sarraceno biológico, o bolo-rei, com cerca de 850 g (€35) apresenta um baixo teor em açúcar, não tendo corantes nem conservantes. As frutas cristalizadas podem ser personalizada no momento da encomenda. Já o bolo-rainha (€37), produzido com a mesma base e com o mesmo peso, é composto por nozes, amêndoas e sultanas.

Outras opções para celebrar o Natal são os sonhos e as rabanadas. A partir de pão de arroz, são envolvidas em açúcar e feitas no forno para evitar o processo de fritura. São servidas com uma calda de vinho do Porto, sem glúten e sem lactose. Já os sonhos são confecionados com farinha de arroz, envolvidos em calda de açúcar e fritos, como manda a tradição, mas sem glúten. Cada unidade custa €3,50.

Sobre o restaurante Rice Me (Rua Carlos Testa, 18, Lisboa), um dos oito certificados pela Associação Portuguesa de Celíacos, refira-se que todos os pratos. “do grão à massa”, têm por base o arroz, feito com farinhas biológicas, com opções sem glúten, sem lactose e veganas. E, ao contrário do que, eventualmente, seria lógico pensar, existem diversas sugestões de carne e peixe, de abordagem tradicional, como “Arroz de tomate com filetes de peixe-galo”, “Arroz de polvo”, “Cabidela” e “Cozido à portuguesa”. Outras opções passam por risottos, pad thai e noodles.