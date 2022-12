Restaurante premiado do Algarve muda-se para Copenhaga e promete Natal à portuguesa

Até dia 31 de dezembro, Rui Silvestre, chef do restaurante Vistas Rui Silvestre, no Algarve, e detentor de uma estrela Michelin e um Garfo de Ouro atribuído pelo Boa cama Boa Mesa, vai ocupar um dos restaurantes do luxuoso resort com hotéis e parque de diversões Tivoli, em Copenhaga. Rui Silvestre e equipa ocupam o “Japanese Pagoda”, um edifício único, construido em 1900 pelo arquiteto Knud Arne Petersen, que acabava de se tornar o diretor do Tivoli, onde se realizam eventos de prestígio.

“Fico muito contente pela oportunidade de poder representar Portugal no estrangeiro”, confessou Rui Silvestre, ao Boa Cama Boa Mesa. Disse ainda ter “orgulho em levar a gastronomia nacional, em especial o bacalhau da Lugrade, para mostrar as nossas tradições natalícias”, naturalmente apresentadas com a elegância e requinte que caracterizam a cozinha deste chef.

Rui Silvestre vai servir dois menus, inspirados em especiarias, onde adiciona, à cozinha tradicional portuguesa, influencias da cozinha indiana e moçambicana, numa ligação aos descobrimentos. “Vou, além do bacalhau, criar pratos que permitam uma volta ao mundo, por onde passaram os portugueses, com propostas como os peixinhos da horta”, disse. O primeiro menu leva o nome de “9 Magic Spices” e começa com “Childhood Memories” apresentando uns “pasteis de Bacalhau, que Rui Silvestre assume serem “o mais tradicional petisco de bacalhau português”.

O menu segue com “Portuguese Heritage in Japan”, os “Peixinhos da horta” com maionese de alho, segue-se o momento do pão tradicional e depois vem o “Morocco Dreaming”, com Cenouras marinadas assadas, puré de cominho e molho picante de harissa. No momento seguinte, chega o fine dinning de Rui Silvestre om “An Iconic Dish from Vistas Rui Silvestre” o “Lombo de atum rabilho glaceado, couve-flor e creme de wasabi com crocante de sementes de abóbora” e depois, aquilo a que chama “Sunday Lunch at Home”, ou seja, um almoço de domingo em casa, com a “receita da minha família de curry com pérolas de tapioca cremosa e arroz tufado”.Peixinhos-da-horta

A aventura pela Dinamarca segue com “A Traditional Dish in an Elaborated Way”, que significa “um prato tradicional de forma elaborada” usando, para isso, “arroz cremoso de marisco e coentros, pescada frita e emulsão de curcuma”, culminando a refeição com “Portuguese Christmas in Copenhagen” com a reinterpretação do bacalhau da consoada, aqui servido como “bacalhau confitado, gemas curadas e nabo marinado”. Este menu termina com “Milk and Cookies for Santa”, a sobremesa, sendo “Mousse de leite com biscoitos e calda quente de canela” (preço sob consulta).

Há uma opção mais curta, de apenas sete momentos, mas há uma “enorme surpresa”, diz Rui Silvestre, no que à bebida diz respeito. O chef é embaixador da Krug, e todos os pratos vão ser harmonizados com champanhes desta prestigiada marca. A Krug foi fundada em 1843, por Joseph Krug, que sonhou criar o melhor champanhe possível todos os anos, independentemente das variações climáticas que se verificassem. A surpresa é, pela primeira vez ser servido, a copo, o raríssimo Krug Clos du Mesnil 2008, o topo de gama da marca, com preços que em Portugal podem ultrapassar os €1600 por garrafa. Quem escolher prova-lo a copo, diz Rui Silvestre, “vai ter um prato a mais no menu, para harmonizar com este champanhe especial”.

O Tivoli (Vesterbrogade 3, 1630 København V, Copenhaga. Tel. +45 33 15 10 01) recebe Rui Silvestre até 31 de dezembro. A partir do início de 2023, o Vistas Rui Silvestre regressa ao Algarve.