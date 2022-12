Antes ou depois do futebol, restaurantes coreanos para saborear com pauzinhos ou à mão

Kimchi, Bulgogi ou Tteokbokki são pratos que pouco dizem aos portugueses, mas que estão presentes na generalidade dos restaurantes coreanos em Portugal. Com o último jogo da fase de grupos a chegar, esta é a altura ideal de provar as especialidades asiáticas, apesar da Seleção Nacional já estar apurada para a próxima fase do Mundial 2022. Siga estas quatro sugestões, duas em Lisboa e outras tantas no Porto, para descobrir a gastronomia coreana, antes ou depois do jogo de sexta-feira, no Estádio da Cidade da Educação, pelas 15h00.

SOI - Asian Street Food

Assume-se como um espaço de “Asian Street Food” e a decoração é inspirada na animação e cor das ruas das grandes metrópoles do oriente, nos aromas e intensidade da cozinha asiática. Naturalmente, a ementa pretende de forma assumida, trazer para o coração de Lisboa a melhor street food do mundo. Para partilhar há “Korean Chicken Wings” (€7,50), “Korean Pork Ribs” (€14), ou “Chicken Gyosas” (€6). No resto da ementa do SOI - Asian Street Food encontramos “Gwa Bao” (€8), “Chicken General Tso” (€7,50), as “Asian Soups” como a “Tom Yum Goon” (€12) e a “Laksa” (€14) e os “Pad Thai Frango” (€12,50) e a “Chicken Biryani Rice” (€12,50). Termine com um “Matcha Brownie” (€5,50).

Rua da Moeda, 1C, Lisboa. Tel. 912895391

K-Bob

Foi fundado em 2018, por uma família sul-coreana que emigrou para Portugal, com a missão de partilhar os sabores da Coreia do Sul. O primeiro espaço foi na zona do Martim Moniz, seguiu-se a Praça de Espanha, onde adicionaram a experiência do Korean BBQ, e já se expandiram a outras zonas do país. O último K-Bob abriu recentemente em Portimão. Nas entradas conte com “Gunmandu Legumes Bulgogi” (€5,90), “Yachae-Jeon” (€5,50) ou “Tteok-Kkochi” (€5,50). Nos principais há “Dolsot Bibimbap” de porco (€13), tofu (€13), frango (€13) ou vaca (€14), “Kimchi-Jjigae” (€14), “Tteokmanduguk” (€12) e uma vasta oferta de “Noodles”. Termine com um “Bung-Eoppang” (€3), simplificando, uma sobremesa de feijão vermelho doce e chocolate.

Avenida Ressano Garcia, 41 A, Lisboa. Tel. 213877774

Siktak

É o resultado da decisão de mudar de vida de Hyojung Sung, que até aos 26 anos morava em Seul, fez as malas e aterrou no Porto, a cidade com que sempre sonhou. Começou por criar uma empresa de visitas guiadas só para coreanos, com rotas por pontos menos turísticos e piqueniques com petiscos nacionais, até que se decidiu a criar o seu próprio restaurante. Agora, e apesar da ementa mudar com frequência, no Siktak há “Tteokkochi” (€2,30), “Sottoek-sottoek” (2,50), “Ojingeo-deopbap” (€14), “Korean fried chicken Yangnyeom” (€15) e “Japchae-bap de cogumelos” (€14). Como sobremesa, aposta em sabores exóticos para criar gelados artesanais.

Rua dos Bragas, 346, Porto. Tel. 222426081

Ondo

Abriu recentemente com a intenção de combinar comida tradicional sul-coreana com comidas ocidentais. O nome, Ondo, significa “calor” e foi escolhido para transmitir a todos os clientes aconchego. Conte com “Korean Chicken” (€15,50), “Bibibap” (€14), “Kimchi Fried Rice” (€14), “Jja Jang Myeon” (€14) ou com “Kimbap” (€12). Há ainda “Massa Cremosa de Kimchi”, “Arroz Kimchi com Ovo em Nuvem”, “Sanduiche de Bulgogi”, “Tteokbokki com Bolas de Queijo” e o “Bolo Nok-cha” e o “Bolo GOGUMA” (preço sob consulta). Está disponível através das diversas plataformas de distribuição.

Rua de S. Victor, 148, Porto. Tel. 926005687

