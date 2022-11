Entre ouro, pedra e água, pelo Alto Tâmega e Barroso

Em passeio pelo Alto Tâmega, Vila Pouca de Aguiar é o ponto de partida para a emissão desta semana, com passagem pela Lagoa do Alvão, também conhecida como Barragem da Falperra, pelas margens através do passadiço em madeira. Suba até ao Castelo de Aguiar da Pena, uma ruína que remonta ao século X e percorra o trilho interpretativo das Aves de Rapina

A poucos quilómetros de distância, merece visita o Complexo Mineiro de Tresminas. As escavações remontam à época romana e, desde esses tempos, que o ouro foi a atração maior desta região. Em plena natureza, à entrada do Parque do Alvão, a ligação da região à exploração de ouro convida a uma viagem no tempo.

Rume depois às casas castrejas do Alvão Village & Camping, inaugurado em 2015, com muitas histórias para contar. É uma aldeia de 13 casas com paredes em pedra e telhados em colmo, rodeadas por uma floresta de pinheiros. Neste alojamento, o espírito de aldeia é reforçado com vários mimos, que começam logo ao pequeno-almoço...

A riqueza de Vila Pouca de Aguiar não se esgota no ouro e na pedra, com destaque para o granito e o xisto. Também as águas da região ganharam fama internacional e razão é, afinal, comum. Pedras Salgadas, um parque centenário único, guarda cinco nascentes de água mineral natural. Em plena natureza de Pedras Salgadas existem ainda surpreendentes espaços de alojamento, que formam o Pedras Salgadas Spa & Nature Park. Para além de 16 Eco-Houses, de várias tipologias, totalmente equipadas e com generosos decks em madeira, destacam-se as duas Tree-Houses, que se fundem com o arvoredo.

No Alto Tâmega e Barroso, na ligação entre o Minho e Trás-os-Montes, a gastronomia tradicional apoia-se na qualidade dos produtos, nas tradições, nos saberes antigos e na preservação das raças autóctones. Prove-os no Restaurante Costa do Sol, com vista privilegiada, no outono o cabrito é servido com outros produtos de época, como os cogumelos selvagens e as castanhas. Outro emblema da região com sucesso à mesa é a carne de raça maronesa, com certificação DOP.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia este sábado, dia 3 de dezembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o nono episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!