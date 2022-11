Castanhas, tradições e natureza para descobrir no nordeste transmontano

Em pleno nordeste transmontano, onde a Rota da Terra Fria dá lugar à terra quente, Macedo de Cavaleiros é ponto de partida para uma viagem de descoberta, com as tradições e a natureza em destaque. Obrigatórios no percurso são o Geopark Terras de Cavaleiros e a Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, classificada pela UNESCO. É a maior da Europa e integra a Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo. Também reconhecidos pela UNESCO como Património Cultural Imaterial, os Caretos de Podence fazem da aldeia um autêntico museu a céu aberto onde é Carnaval o ano todo.

Regresse ao centro de Macedo de Cavaleiros para saborear, à lareira, o melhor de Trás-os Montes. No restaurante Dona Antónia há javali com castanhas, um prato que presta homenagem aos produtos locais. A Castanha da Terra Fria DOP é um dos emblemas da região, que por este dias, também convida a passeios micológicos para descobrir o mundo mágico dos cogumelos.

A partir de Mogadouro siga até Vimioso para uma visita ao Parque Ibérico Natureza e Aventura de Vimioso (PINTA), que integra o Centro de Atividades Lúdico-Pedagógicas do Burro de Miranda. Neste concelho, o Curral d’Avó convida a uma imersão no mundo rural.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias , produzido pela PopUp Alive , estreia este sábado, dia 26 de novembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher , SIC Radical e SIC Internacional . Este é o oitavo episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.