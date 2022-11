Serra da Estrela: conheça os melhores hotéis e restaurantes do Fundão

Afamado pela produção de cereja, o Fundão é também um destino único quando o tema remete para os cogumelos silvestres. A freguesia de Alcaide surge de imediato como referência, não só pelo Míscaros – Festival do Cogumelo, mas também pelas mais de 400 espécies identificadas neste território de montanha, marcado pelas serras da Gardunha e da Estrela. Pela efemeridade e beleza ou pelo valor nutritivo e ambiental, os cogumelos silvestres são objeto de verdadeiras paixões. Levantando os olhos da terra e contemplando o horizonte, imponente, surge a serra da Estrela, a mais alta de Portugal continental, que nesta época, com a queda da primeira neve, começa a ficar com um manto branco.

A partir do guia Boa Cama Boa Mesa 2022, conheça os melhores hotéis e restaurantes do concelho do Fundão e aproveite para provar cogumelos e outros produtos endógenos, e contemplar a beleza natural da região.

luís agostinho

Cerca Design House

Tem vista para a Serra da Gardunha e fica apenas a um quilómetro da Rota dos Castanheiros. Logo ali está também a aldeia de Donas, onde pode apanhar azeitona para fazer azeite no lagar local. O edifício principal do Cerca Design House, feito parcialmente com a cerca da casa antiga, oferece 10 quartos, um bar, que serve bebidas e algumas refeições ligeiras, uma sala comum para relaxar e um jacuzzi bem quente para os dias de inverno. No forno da casa preparam-se pão e bolos, por vezes com a ajuda das crianças, um momento de sucesso garantido. A partir de €85.

Largo da Praça, 1, Chãos. Tel. 275759060

joao pedro silva

Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa

A mudança de chefia na cozinha é a novidade. Pedro Rosa reformulou toda a ementa do restaurante Pecado. As zonas sociais do convento do século XVI são lugares para ficar a apreciar a beleza arquitetónica e tranquilidade. O spa do Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa tem no flutuário a grande sensação. A piscina interior é uma mistura de passado e presente, entre jatos de água, jacuzzi, luz natural e paredes de pedra. 16 quartos, quatro suites e quatro vilas exteriores acolhem os hóspedes com o máximo conforto. A partir de €130.

Quinta do Convento, Fundão. Tel. 2752496700

O Alambique de Ouro

Que surpresa encontrar ideias tão diferentes neste lugar improvável, junto à serra da Estrela. A unidade tem 153 quartos e em breve contará com um spa único no país, pela dimensão e serviços, além de um forte aumento do número de camas, é constituído por cinco piscinas exteriores ao jeito Punta Cana, parque aquático para crianças, bar inglês, quartos com azulejos algarvios, mas também um restaurante regional. Fazem parte do hotel O Alambique de Ouro, de Alberto Carlos, visionário, que ao viajar e ver algo que lhe agradava, o implementava no Fundão. A partir de €70.

EN 18, Fundão. Tel. 275774145

Carvalhal Redondo – Farm House

A novidade é a Casa A, ideal para um fim de semana romântico. Tem precisamente a forma da letra A e vista para a envolvente natural de sobreiros gigantes. Está pronta para cozinhar e ficar a relaxar junto à lareira. Para pernoitar nesta casa tem de reservar pelo menos duas noites. No Carvalhal Redondo – Farm House há ainda seis quartos com decoração diferenciada na casa principal. Projeto familiar, conta com 10 hectares povoados de laranjeiras, cerejeiras e olival. A localização é ideal para fazer caminhadas ou praticar BTT. A partir de €80.

Quinta do Carvalhal Redondo, Catraia. Tel. 925557999

As Tílias Restaurante

A chef Cláudia Diogo combina tradição e inovação, seja nas ementas especiais ou na carta fixa. Os produtos regionais estão lá, mas sempre apresentados de forma pessoal. No As Tílias Restaurante, comece pelos clássicos “Fritters de queijo de cabra com pickle de cereja e verdura” e a “Morcela assada com chutney de cebola e laranja” e siga com o “Lombinho de porco com cerejas e castanhas”, a “Perna de pato confitada com molho de frutos silvestres, almôndegas de risoto e Mozarela” ou o “Maranho XL”. Preço médio €20.

Rua dos Restauradores, loja B, Fundão. Tel. 275772269





Fiado Restaurante

Situa-se numa Aldeia de Xisto e centra-se nos sabores da região. “Chanfana”, “Cabrito no forno”, “Maranho com aroma hortelã” e “Naco de vitela” são algumas das especialidades. Nos peixes predominam as sugestões de bacalhau, “em crosta de broa”, “com pão de centeio e Queijo da Serra” e “à moda do Fiado”. No Fiado Restaurante tire partido da esplanada. Tome um café e saboreie a “Sintonia de doces à moda da casa” com vista para as lindas casas e ruelas de xisto. Preço médio €20.

Rua do Espírito Santo, 5, Janeiro de Cima. Tel. 272745024

O Mário

Carnes e enchidos regionais são protagonistas. “Arroz de carqueja”, “Panela no forno”, “Costeleta de vitela na brasa” e “Espetada à Mário” fazem parte das especialidades. “Papas de carolo”, “Tigelada beirã”, “Arroz-doce” e “Pastel de cereja” são apenas uma parte de um rol generoso de doces. No restaurante O Mário pode rematar a refeição com um produto estrela da região, como o “Queijo picante”, de ovelha ou de cabra. Acompanhe com o exclusivo da casa, o reserva O Mário, da Quinta dos Termos. A lareira acesa convida a ficar. Preço médio €25.

EN 18, Cruzamento de Alcaria, Fundão. Tel. 275750001

Pecado

O chef Pedro Rosa assumiu a cozinha do restaurante integrado no Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa. A carta baseia-se nos produtos locais, como os cogumelos, o bacalhau, o Queijo da Serra, o polvo, a truta e a caça. A arquitetura do convento, datado do século XVI e impecavelmente restaurado, torna o ambiente do restaurante Pecado único. Com ligação e vista para o bar, convida a um aperitivo ou a descontrair depois da refeição. Às quintas-feiras há videomapping nos tetos do Convento. Preço médio €40.

Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, Quinta do Convento, Fundão. Tel. 275249670

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!