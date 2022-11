Façam as vossas apostas: flamenco, sevilhanas ou rock e pop, numa roupagem sinfónica?

“Faites vos jeux”, ouve-se muitas vezes nos filmes, quando o cenário da ação se passa num ambiente de casino. Não é preciso ligar a televisão, ou entrar no escuro de uma sala de cinema, para viver essa sensação. Basta partir rumo ao norte e descobrir o requintado Hotel Casino de Chaves, que oferece emoções para todos os gostos em especial até ao fim do ano.

sergio ferreira

Já no dia 26 de novembro sobem ao palco as artes flamencas, num jantar espetáculo (€50) onde a gastronomia regional brilha, com Serva La Bari, um grupo de Flamenco & Sevilhanas formado em Sevilha já lá vão 27 anos. Considerado um dos melhores grupos de flamenco da Andaluzia, nas suas apresentações, o coletivo transporta a força e o dinamismo do mais profundo sentimento da cultura flamenca. Pelo palco vão passar um amplo leque de estilos do Flamenco e Sevilhanas, Rosas y Alegrias, Tientos-Tangos, Cartagenera del piñana, Granadina y media Granadina, Soleá por Bulerías, Fandangos, entre outros estilos.

Em dezembro, dia 10, com o alto patrocínio da Presidência da República, é a vez da Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves subir ao palco para um jantar concerto (€60) onde se vão ouvir alguns dos mais icónicos sons do rock e do pop, numa roupagem sinfónica, e, naturalmente, as tradicionais melodias natalícias, de acordo com a época. A Orquestra de Sopros, que conta com cerca de 90 jovens músicos da região norte, é reconhecida internacionalmente, como uma das mais vibrantes e conceituadas orquestras de sopros na atualidade.

Na edição 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa fica a saber que “para além do casino que lhe dá nome, este é um local com muito para ver, fazer e sentir. Desde logo nos amplos jardins, onde pode passear, deixar os mais pequenos divertirem-se no parque infantil. Dentro de portas convida o enorme Spa, com piscina interior, o elegante bar e, claro, o casino, garante de pura diversão e noites animadas. No recolhimento dos 72 quartos, a que se somam seis espaçosas suítes com varandas sobre a paisagem tranquila, desfrute do conforto e do silêncio (a partir de €80)".

Para noites ainda mais perfeitas, nas reservas efetuadas online, na página oficial do grupo hoteleiro, há ofertas de 15 por cento no alojamento, e de 10 por cento de desconto no jantar do Casino e a oferta de uma bebida de cápsula por adulto nos bares da sala de jogos. No dia 25 de novembro, celebra-se ainda a Black Friday. Nesta que é uma das maiores tradições norte-americanas a contagiar o mundo, o Hotel Casino de Chaves (Lugar do Extremo, Vale de Anta, Chaves. Tel. 276 309 600) vai oferecer 50 por cento de desconto em todos os produtos do Bar do Casino de Chaves aos membros do Cartão Privilege Club.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!