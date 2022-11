Património, doces conventuais e sidroturismo para descobrir em Alcobaça

Património da Humanidade desde 1989 e guardião final da mais bela e trágica das histórias portuguesas de amor, o Mosteiro de Alcobaça é também inspiração, cenário e palco de um famoso festival internacional de doçaria conventual. A edição de 2022 é considerada a maior de sempre ao colocar à prova produtos confecionados em mosteiros cistercienses de Portugal, França, Espanha e Brasil. A Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais decorre entre os dias 17 e 20 de novembro. Nesta viagem ao Oeste, conheça os segredos da Maçã de Alcobaça, desde a produção até à mesa, seja em casa ou no restaurante.

Ao lado do imponente mosteiro, onde os túmulos de D. Pedro e D. Inês de Castro são exemplares únicos da escultura gótica, a Casa dos Doces Conventuais convida a provar o premiado Bolo de Maçã de Alcobaça com nozes, enquanto na loja Made in Alcobaça pode descobrir o mundo colorido das chitas, um tecido de algodão trazido da Índia para a Europa pelos portugueses no século XV.

A poucos quilómetros de Alcobaça e das praias da Nazaré e de São Martinho do Porto, o Vale d’Azenha Hotel & Residences convida ao descanso e promove a ligação à região e aos produtos locais. Inaugurado em 2015, o hotel concentra 17 quartos e duas suítes no edifício principal. Antes de regressar, descobrem-se os sabores da sidra e de outras bebidas produzidas a partir da maçã pela Sidrada e as experiências associadas ao sidroturismo no Oeste. Em Alcobaça, provam-se os pratos tradicionais que deram fama ao restaurante António Padeiro, com destaque para o Frango na púcura.

cm alcobaça

