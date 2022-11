Mais de 20 chefs, pratos a €6 e uma homenagem à cozinha alentejana são ingredientes do Festival Arrebita em Santiago do Cacém

O Festival Arrebita Santiago do Cacém, que vai na 4.ª edição, realiza-se pela primeira vez na região do Alentejo, no Mercado Municipal de Santiago do Cacém. Sábado e domingo, jovens “que dão cartas na nova cena gastronómica alentejana e chefs consagrados”, juntam-se no evento.

O mercado da cidade do litoral alentejano, e os seus habituais produtores e comerciantes, vão partilhar o espaço com duas dezenas de chefs, alguns detentores de estrelas Michelin, pasteleiros e padeiros, que vão confecionar especialidades pelo preço único de €6.

A partir de sábado, pelas 12h30, pode escolher entre uma variedade de pratos, do “Grão com fiambre de javali” (uma receita do século XVIII) acompanhado de marmelos em calda e maionese de salva, do chef João Narigueta, às “Almôndegas de coração de boi”, de Francescco Ogliari.

goncalo villaverde

Mas as sugestões gastronómicas não ficam por aqui, com o chef Joaquim Saragga Leal, nome incontornável da gastronomia da região, que recentemente abriu em Évora a Taberna Santo Humberto, a confecionar uma “Granada de línguas de bacalhau com enchidos alentejanos”, enquanto Diogo Águas promete adoçar a festa com a sua sobremesa de “Arroz carolino, pinhão e mel”.

António Nobre, considerado “embaixador” da cozinha alentejana, e os também chefs de restaurantes no Alentejo Gonçalo Queiroz, Filipe Rebocho, Filipe Bilro, Rúben Trindade Santos, David Proença e David Vitorino vão apresentar “pratos surpreendentes”, realçou a organização. À noite, a gastronomia dá lugar às bebidas, e são servidos vinhos da região, cocktails e gins produzidos no concelho de Santiago do Cacém.

No domingo, o evento recebe, entre as 12h30 e as 20h00, “a maior concentração de chefs com estrelas Michelin”, não havendo “limites para a criatividade” dos pratos. Na cozinha vão estar Vincent Farges, Alexandre Silva, Gil Fernandes, Miguel Laffan, Luís Brito, Tiago Bonito, José Lopes ou André Cruz. O teatro de rua e a música ambulante dos Farra Fanfarra, DJ Funkamente (sábado) e a banda de Toty Sa'Med (domingo) garantem a animação do certame gastronómico.

Com entrada gratuita, o Festival Arrebita Santiago do Cacém promete colocar a localidade no epicentro da gastronomia nacional. É uma organização conjunta da Amuse Bouche, agência de comunicação e eventos especializada em gastronomia, da Câmara de Santiago do Cacém, com o apoio do Turismo de Portugal e Turismo do Alentejo.

