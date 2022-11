Guardados pelo sabor: Três queijos únicos para provar no Centro de Portugal

Tudo começa nos pastos, onde o saber de gerações de pastores garante o alimento das ovelhas que hão de dar origem a queijos únicos, parte da identidade da região. Depois as mãos que trabalham o leite cru até à cura. Um trabalho de detalhe que se reflete na textura e no sabor de cada queijo.

Do famoso Queijo da Serra da Estrela DOP, aos intensos Queijo da Beira Baixa DOP e Queijo Rabaçal DOP a identidade deste produto está agora mais vincada pela criação de uma identidade que homenageia os pastores e as técnicas ancestrais de pastorícia do Centro do país ao mesmo tempo que quer capacitar cada local para a preservação e valorização do passado associado ao fabrico de queijo e incentivar um futuro mais sustentável, mantendo saberes, técnicas e pessoas nos territórios.

Diferenciar os Queijos com DOP da região Centro no mercado é uma forma de ajudar a acrescentar valor ao produto e a toda a fileira, dos pastores aos produtores.

“Inspirámo-nos no ambiente que envolve a produção destes queijos, verdadeiras relíquias guardadas do Centro do nosso país: na tradição, nos trajes, no ritmo lento da natureza, no amor à terra…por fim, mas não menos importante, a figura do Pastor, que surge destacada em toda a comunicação da marca. É com muito orgulho que, na Ivity, lançamos mais uma marca 100% portuguesa que tem como objetivo não deixar cair a tradição e enaltecer o que de melhor de faz em Portugal”, refere Carlos Coelho, Presidente da Ivity Brand Corp, responsável pela criação da nova marca, em comunicado.

Diferentes, únicos, maturados

A nova marca “Queijos Centro Portugal”, apresentada, dia 10, no evento InovFood Summit’22, dedicado à Inovação, à Transição Digital, à Sustentabilidade e à Valorização do Queijo com DOP da Região Centro, abarca três submarcas figurativas, inspiradas em elementos culturais e icónicos de cada território. Cria-se assim uma identidade própria para cada queijo, refletindo as naturais diferenças entre cada um.

Se é muito o que os distingue, também há diversos pontes em comum nestes queijos DOP da região Centro, em particular a “cura” ou uma maturação rigorosa e o tempo de espera necessário para uma afinação perfeita do seu sabor. Esta caraterística reflete-se numa assinatura comum da marca: “Guardados pelo Sabor”.

“O Futuro dos nossos queijos passará certamente pelo seu reconhecimento como produtos de qualidade diferenciada, produtos que são um legado histórico que é preciso manter e promove como únicos”. Queremos valorizar toda a fileira do Queijo, por um futuro capaz de produzir mais valor para o leite, mais valor para o queijeiro e mais valor para o consumidor que, fazendo parte desta história, será o verdadeiro impulsionador e disseminador da importância de saborear os queijos com DOP da Região Centro”, refere Patrícia Coelho, Presidente da Inovcluster. São 15 as entidades parceiras do programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro prosseguem a parceria focando-se agora na implementação destas marcas no mercado.

A iniciativa, inserida no Programa de valorização da fileira do queijo DOP na Região Centro, é financiado pelo Centro2020, Portugal 2020 e pela União Europeia através do FEDER.

Centro de Portugal... um destino e tanto é uma parceria Boa Cama Boa Mesa com o Turismo Centro de Portugal.