Em plena natureza, oito hotéis para viver o outono em Trás-os-Montes

É uma das regiões do país, Trás-os-Montes e Alto Douro, com maior identidade cultural, contribuindo para isso o seu isolamento secular, marcando a vincada identidade portuguesa. Distribui-se pelos distritos de Bragança, Vila Real e por parte de Viseu e da Guarda, que, em comum, oferecem paisagens deslumbrantes, cores únicas nos parques naturais e um aroma singular que se une ao caraterístico fumo, anunciando a lareira acesa nos dias mais frios. Aproveite estas oito sugestões do guia Boa Cama Boa Mesa e parta à descoberta desta região de Portugal.

Casas do Bairrinho

O calor das lareiras assegura o conforto das Casas do Bairrinho. Espalhadas pela aldeia de Sambade, cinco casas de tipologias entre T1 e T3 estão enquadradas na envolvente bucólica, votada ao silêncio, adotando o nome associado ao seu antigo uso. Todas convidam a passeios e a descobrir as redondezas, a apanhar castanhas e cogumelos no seu tempo ou a fazer pão no forno a lenha. A partir de €70.

Rua do Bairrinho, 34, Sambade. Tel. 968591695

manuel teles

Pousada de Bragança

Todos os 28 quartos e uma suite desta pousada histórica miram um símbolo maior da cidade: o castelo altaneiro que se impõe na paisagem. Admire-o a partir das varandas ou das amplas janelas dos quartos da Pousada de Bragança e aproveite o espaço exterior. Relaxe nos jardins ou aconchegue-se frente à lareira da sala de estar, acesa nos dias frios, e mostra de obras-primas da pintora da terra Graça Morais. Tornou-se este espaço também um ícone bragantino, em especial pela imperativa passagem no restaurante G. A partir de €85.

Estrada do Turismo, Bragança. Tel. 273331493

Casa dos Edras

Em pleno Parque Natural do Douro Internacional, há muito para ver e sentir. Parta à descoberta a pé ou de bicicleta, explorando a Natureza selvagem, rotas de contrabando, os burros mirandeses ou as águas do Douro, levando na bagagem uma merenda preparada pela Casa dos Edras. É agora tempo de repousar nos seis quartos ou no Espaço Família, uma casa independente e privada com dois quartos. Só o silêncio transpõe as densas paredes de pedra deste casario típico recuperado. A partir de €60.

Rua Principal, Aldeia Nova. Tel. 961039516

Pedras Salgadas Nature Park

No bosque encantado que abraça cada uma das 16 casas T1 e T2 não há espaço para ruído nem veículos motorizados. Percorra os 20 hectares a pé ou de bicicleta ouvindo o som da Natureza. Banhe-se nas águas terapêuticas, escolhendo um dos muitos tratamentos de beleza e bem-estar disponíveis no antigo balneário termal, recuperado sob o traço de Siza Vieira. O topo da experiência no Pedras Salgadas Nature Park são as duas casas na árvore, onde se adormece a ver as estrelas. A partir de €160.

Parque Pedras Salgadas, Bornes de Aguiar. Tel. 259437140

Casa Agrícola da Levada

Em outros tempos, aqui vivia uma aldeia inteira. Hoje, nos sete hectares da propriedade, a Natureza preservada com rigor de quem respeita a envolvente faz esquecer que estamos no centro da cidade. As hortas, os animais, o som do rio Corgo e as duas piscinas ajudam a relaxar em pleno. Na Casa Agrícola da Levada, deixe os pequenos brincarem livremente e alimentarem as galinhas, colha legumes e frutas e passe pela honesty shop, com produtos regionais para levar para uma das nove casas ou cinco quartos, onde se adormece em silêncio e se acorda com os passarinhos. A partir de €65.

Rua da Capela, Vila Real. Tel. 259322190

Casa das Pipas

Entre vinhas a perder de vista, o silêncio é apenas quebrado pelo sino da aldeia de Celeirós, que assinala o passar vagaroso do tempo. Um dos trilhos assinalados conduz à emblemática adega gizada por Siza Vieira, cuja visita e prova integra a estada. Consoante o tempo ditar, relaxe à lareira, antes de abraçar a cozinha envolvente do restaurante. Na Casa das Pipas, repouse num dos 16 quartos da casa principal ou do lagar, que pode ser alugada na totalidade, e renove energias com o pequeno-almoço caseiro. A partir de €120.

Quinta do Portal, EN 323, Celeirós. Tel. 259937000

daniel gil

Casa da Cisterna

Está dentro das muralhas da aldeia histórica de Castelo Rodrigo. Conta com 14 quartos confortáveis, decoração cuidada e uma piscina instalada na antiga cisterna. A poucos minutos encontra os rios Côa e Águeda e pode sempre visitar as gravuras de Foz Côa. Passeie com as burras mirandesas e as bicicletas elétricas, para facilitar as deambulações. Peça, na Casa da Cisterna, que lhe preparem um piquenique e parta à descoberta dos pontos de interesse natural e cultural devidamente identificados. A partir de €90.

Largo da Igreja, Castelo Rodrigo. Tel. 271313515

Quinta da Corte

Apenas oito quartos, que oferecem luxo e uma simplicidade elaborada, com a roupa de cama em linho bordado, os tapetes de autor, a faiança artesanal, os quadros e as litografias. Tem quatro alojamentos na casa principal, os restantes nos edifícios adjacentes, todos com vista sobre o vale. A Quinta da Corte nasceu da reconstrução de uma quinta de 1800 e ganhou nova vida ao ser reabilitada por Philippe Austruy, com decoração do francês Pierre Ivanovitch, que integrou a arte nos edifícios tradicionais do Douro. Há jantares por marcação e provas de vinhos. A partir de €170.

Quinta da Côrte, Valença do Douro. Tel. 964536200

