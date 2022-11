Azeite de Moura DOP: uma herança milenar de identidade alentejana (VÍDEO)

Os olivais e os lagares de Moura são heranças milenares que pode conhecer num passeio de descoberta pelos campos da região, influenciada pelo Alqueva.

Entre as características da região que contribuem para um azeite de excelente qualidade estão “os solos argilo-carcários, a longa exposição solar e uma temperatura seca e isso faz com que a cultura do olival se adapta bastante na nossa região e não é por acaso que existe olival em Moura desde o tempo dos romanos”, conta José Duarte, da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos.

“És tão fino como o azeite de Moura”

A importância do olival e das qualidades únicas do azeite são reconhecidas e elogiadas pela gastronomia local. É à mesa de restaurantes como a Taberna do Liberato que melhor se aprecia o ouro líquido de Moura. É um dos produtos de excelência que nós temos aqui na nossa região, é o nosso azeite, antigamente até havia uma frase: “és tão fino como o azeite de Moura” e nós conseguimos ter esta qualidade, dentro desta garrafa, detalha Jorge dos Reis, da Taberna do Liberato, acrescentando que “quer seja para comer a cru, quer seja para cozinhar, é uma gordura vegetal muito boa a nível de saúde e de paladar”.

É também neste restaurante familar, nascido em 1946, que encontra outro produto único da região. O Presunto de Barrancos DOP é salgado, seco, curado e não fumado. De sabor suave e delicado, pouco salgado e por vezes de travo ligeiramente picante, muito tenro e suculento, é protegido pelo selo europeu.

Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027.

Na Taberna do Liberato (Rua de Mouraria 3, Moura. Tel.: 969578789), onde se cultiva o puro ADN alentejano, encontra “mais do que uma taberna, uma família”, explica , Jorge dos Reis, garantindo que gostam de “contar as nossas histórias do antigamente, coisas simples mas muito importantes que as pessoas levam quando saem deste restaurante, que se despedem com sentimento de querer voltar porque foi uma experiência completamente diferente, quer gastronómica, quer de história, quer do viver da própria taberna”.