Com 53 quartos e bar panorâmico, novo hotel na Comporta abre a 17 de novembro

O conceito de boutique hotel que caracteriza o AlmaLusa Baixa/Chiado, em Lisboa, está na base deste novo projeto que abre portas no próximo dia 17 de novembro, em plena aldeia da Comporta. Seis anos depois da estreia na zona histórica da capital, a nova aposta é feita num dos mais prestigiados destinos nacionais. “À semelhança do primeiro, o AlmaLusa Comporta está imbuído do espírito e cultura local – desde os tecidos e materiais naturais utilizados, como a madeira das fachadas, as paliçadas de eucalipto mas também as cores utilizadas nos tecidos e elementos de decoração, à presença de peças de arte local e personagens dos ofícios da Comporta”, anuncia o grupo AlmaLusa, em comunicado.

Com uma arquitetura contemporânea, que renovou totalmente um edifício já existente, o novo hotel oferece 53 quartos, dos quais 31 são suítes, que já podem ser reservados no site do AlmaLusa Comporta, aproveitando a tarifa especial de abertura (€100) para os quartos single e pequeno-almoço incluído. Para a decoração dos quartos e suítes foram “cuidadosamente selecionadas peças concebidas por artesãos locais e utilizados materiais típicos da região”, complementadas por produtos de “marcas locais e nacionais”. Existem várias categorias de quartos, “com design de estilo contemporâneo”, destacando-se as tipologias Garden, com jardim privado, e Terrace, com terraço exterior privado. Já as 31 suítes incluem cozinha com micro-ondas, máquina de lavar louça, placa vitrocerâmica e frigorífico, entre outros equipamentos. Destacam-se as suítes Terrace e Deluxe, “com vista para o pôr-do-sol e arrozais da Comporta”.

Para complementar a oferta de alojamento, o novo AlmaLusa Comporta disponibiliza um serviço de concierge, através de uma app, para “ajudar a descobrir e sentir a região”, além de uma piscina exterior e um magnífico rooftop bar, considerado “o espaço mais apetecível do hotel”, onde são servidos cocktails, tapas e petiscos, com” vista inigualável para os campos de arroz e pôr-do-sol”. Ainda na vertente de comidas e bebidas, o hotel dispõe de dois espaços no piso térreo, o AlmaLusa Café, com refeições leves e saudáveis, esplanada e serviço de “Grab&Go”, e a Sala Duna, onde são servidos os pequenos-almoços. Como alternativa, poderá desfrutar de um espaço mais tranquilo e recatado, o Library Bar.

Com abertura para breve está a área wellness do hotel, que vai contar com uma Spa Suíte, “especialmente concebida para o efeito”, onde poderá agendar massagens e tratamentos holísticos e relaxantes, numa parceria com a marca inglesa Elemental Herbology. Para já, aproveite o ginásio exterior, localizado no topo do AlmaLusa Comporta (Rua Pedro Nunes, 3, Comporta. Tel. 265098600), onde também vão decorrer sessões de ioga, individuais ou em grupo.