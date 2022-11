O Alentejo à mesa na Aldeia da Serra d’Ossa

Pisar esta casa pela primeira vez é uma honra, pois tem-se a cortesia de ouvir Bernardino Parreira a dar as boas-vindas e a ler a ementa, constituída por pratos de comida tradicional. Desde o queijo de cabra, feito numa povoação vizinha, ao “Fígado de coentrada”. Nos pratos do restaurante O Xana do Bernardino, destaque-se o “Cozido à portuguesa”, com “hortaliça aqui da serra”, ou a “Sopa de tomate à alentejana, entrecosto, farinheira, linguiça, ovo escalfado e bacalhau” – “não vem nada em caldeirada, vem tudo separado”. Ponha um ponto final na refeição com as “Farófias”. Preço médio €40.

O Chana do Bernardino

ER 381, Aldeia da Serra d’Ossa.

Tel. 266 909 414

Horário: das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 00h00 (Não encerra)

