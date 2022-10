Finalmente! Com pontes suspensas e paisagens deslumbrantes, os “passadiços mais bonitos do país” abrem a 6 de novembro

Travessias, passadiços e três pontes suspensas com paisagens de cortar a respiração onde abundam veredas, açudes, cascatas, levadas e moinhos. Inseridos num território reconhecido pela UNESCO como Geopark Estrela, no concelho da Guarda, estão prestes a abrir os mais recentes passadiços do país. Inaugurados oficialmente este domingo, 30 de outubro, abrem ao público a 6 de novembro.

“Garanto-vos que haverá um antes e um depois dos Passadiços do Mondego", assegurou o presidente da autarquia da Guarda durante a inauguração este domingo, garantindo que a obra será a referência para o turismo e lazer “de todo o nosso território”. Já no passado o autarca se tinha referido ao percurso como os “passadiços mais bonitos do país”. A abertura do novo equipamento, que esteve prevista para o início do verão, foi sucessivamente adiada.

Motivos não faltam para conferir ao local tamanha beleza. São 12 quilómetros de extensão, sempre ao longo do rio Mondego, com passagem montanhas e vales em localidades como Videmonte, Trinta, Vila Soeiro, sempre com vistas amplas e avassaladoras.

O trajecto, que passa também por dois afluentes do Mondego, o ribeiro do Barrocal e o rio Caldeirão, começa junto à Barragem do Caldeirão com passagem por Geossítios como o Miradouro do Mocho Real, escombreiras e cascalheiras, do Alto Mondego e ainda os vestígios de património industrial de antigas fábricas e engenhos de lanifícios ou de produção de eletricidade, nos Trinta, testemunhos de um passado ligado à indústria têxtil deste território, onde teve origem o afamado cobertor de papa, como explica a autarquia.

São ainda visíveis vestígios mais antigos como uma ponte medieval (entre Pêro Soares e Mizarela) que se acredita ter surgido sobre uma ponte já existente, da época romana, para desfrutar entre a Natureza e as marcas humanas impressas na paisagem.

Sete dos 12 quilómetros percorrem-se em passadiços em madeira, ora planos, ora em escadaria, sendo o restante percurso feito por trilhos e caminhos já existentes, agora recuperados.

Os mais aventureiros vão ter ainda a possibilidade de se atreverem numa travessia em slide, novidade a descobrir aquando da abertura. Durante a construção do trajecto foram reabilitadas duas pontes - uma das quais, a muito famosa por estas paragens -, Ponte do Ribas, junto a um novo equipamento de slide duplo. Ao longo do percurso existem também três novas pontes suspensas.

Mesmo à entrada da cidade da Guarda, encontra-se a Cascata do Caldeirão, uma queda de água gigantesca, onde as águas da Ribeira do Caldeirão se despenham num abismo íngreme, revelando um tom rosa.

“Esta é uma obra de valorização do património natural da Guarda que pretende mostrar a importância deste rio para a região e para o país, destacando o valor cultural e paisagístico das aldeias de montanha que atravessa”, refere a Câmara Municipal da Guarda. O investimento nos Passadiços do Mondego ascendeu aos 4 milhões de euros, co-financiados a 85 por cento por fundos europeus, no âmbito do Centro 2020, FEDER.

