Herdade no Alqueva ensina tudo sobre agricultura biológica e regenerativa

Comece por uma visita guiada à herdade, com 562 hectares, “colada” às águas do Grande Lago, o Alqueva. Saiba como a Terramay implementa um tipo de agricultura que regenera os solos e não perca a oportunidade de contactar com os animais da quinta no ambiente natural. Quem percorre esta “Terra Mãe” facilmente vê vacas da raça Mertolenga, cabras da raça serpentina, ambas autóctones do Alentejo, a pastarem livremente. Porcos, borregos, galinhas e patos também permanecem ao ar livre. Todos têm um papel importante: enquanto comem, fertilizam a terra. Um dos seis princípios públicos da Terramay é precisamente o facto de os animais serem "tratados com o respeito que todo o ser vivo merece”. É que “o sol ainda brilha e a chuva pode cair, mas a interface da agricultura, o elemento onde toda a magia acontece, não funciona sem animais”, diz Anna de Brito, mentora do projeto com o marido, David de Brito, e o amigo, Thomas Sterchi.

Terramay foi idealizado para ser “um projeto para amigos, família e viajantes, que partilhem a mesma visão“, onde dizer “não aos produtos químicos, organismos manipulados geneticamente ou qualquer outra coisa que comprometa a saúde do planeta, dos clientes e a qualidade dos produtos naturais” também faz parte da carta de princípios do projeto. Terramay é uma homenagem à Natureza. Os criadores prometem “tudo fazer sem perder de vista o principal objetivo: a regeneração dos ecossistemas”. Escolheram espécies locais resilientes às condições climáticas da região, “procurando ser o mais autossustentável de forma transversal à sua atividade” e pretendem que “a cada colheita, os seus produtos sejam mais saudáveis ​​e saborosos, respeitando a natureza, conscientes do rendimento de uma cultura por unidade de área de terra”.

Marcada por pastagens, montado, horta biológica, a paisagem da Terramay convida a muitos passeios, assim como momentos de descontração. Siga a cavalo a olhar o Alqueva. Relaxe com um chá de ervas da horta e participe nas sessões de pilates, meditação ou yoga ao ar livre. Ganhe energia com um bom sumo natural e um snack da horta, tudo 100% biológico. Visite o “Atelier dos Alimentos”, onde pode adquirir produtos Terramay, criados para combater o desperdício, como uma grande variedade de pickles, picantes e azeites aromatizados.

A quinta ainda não dispõe de alojamento, mas está agora a ser projetado. Será “um farm retreat” para as pessoas se reconectarem com a natureza, diz Anna de Brito. “Um turismo rural que tem por base uma visão regenerativa, integrada na natureza e fortes princípios de sustentabilidade, com cerca de 15 unidades de alojamento independentes, privilegiando a privacidade e proporcionando uma experiência única e, claro, construído com materiais ecofriendly e sustentáveis”, explica.

Lance-se à conquista das irresistíveis águas do Alqueva. A partida acontece na quinta. “Arranque num barco, desfrute da beleza do Alqueva e navegue em direção ao restaurante Raya”, sugere Anna de Brito. “Raya” é um restaurante beach club alentejano da Terramay, situado na Praia de Azenhas del Rei, inaugurada em junho deste ano no Alandroal. Na cozinha, o chef Filipe Rebocho utiliza tudo aquilo que a Terramay produz. É uma proposta de valor acrescentado, onde o melhor da agricultura e criação de animais é transferido para o restaurante e desta forma para o turismo, demonstrando que a agricultura regenerativa pode ser lucrativa.

Num ambiente inspirador, usufrua de um “Farm to Beach Lunch”, um almoço feito com produtos vindos diretamente da quinta, “ali ao lado”, para o restaurante da praia. 80% dos produtos utilizados na cozinha do “Raya” como carne, legumes, azeite e mel chegam da Terramay e “o que não há na quinta, sai diretamente do rio como os lagostins ou lúcio perca, trazido diariamente por Pedro e João, os nossos pescadores”. O restaurante trabalha também “com queijarias locais e com o Talho das Manas, o único talho europeu com certificado para celíacos”, revela Anna de Brito. Aos domingos, há "Brunch Saudável" e sessões de Tai Chi ou Yoga gratuitas na praia. Atravesse o rio de caiaque e chegue a Cheles, a praia fluvial do lado espanhol. Fica apenas a 50 metros. Faça vela, mergulhe, pratique stand up paddle e tente a sorte na pesca. Aproveite o areal de Azenhas del Rei, com cerca de 3500 m2 pontuados de oliveiras e azinheiras, assim como a zona verde, com 750 m2.

joana namorado

Acelgas, favas, ervilhas, amores-perfeitos, capuchinhas, ervas de chá e aromáticas, pó de Padrón, Sopa da Horta ou doce de abóbora, sem esquecer hambúrgueres de vitelão, citando apenas alguns exemplos do que pode configurar num cabaz Terramay (Rosario, Alandroal. Tel. 93256672), são boas sugestões para fazer um belo piquenique ou para prolongar a experiência em casa.