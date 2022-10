Roteiro: Elvas à vista e novidades para comer e dormir em Estremoz

No Alentejo, junto à fronteira, Elvas fez história na defesa da independência de Portugal. As fortificações em forma de estrela, o preservado conjunto militar, onde se destacam os fortes de Santa Luzia e da Graça, ajudaram, a cidade a conquistar o estatuto de Património da Humanidade, há precisamente 10 anos. Por aqui, descobrem-se e provam-se os melhores sabores regionais Descobre-se a gastronomia alentejana na Taberna do Adro e provam-se famosas as ameixas DOP de linhagem aristocrática: “Rainha Cláudia”, na Fábrica Museu da Ameixa de Elvas.

O roteiro seguem em direção a Estremoz, cada vez mais um destino obrigatório na região. Conhecida como “Cidade Branca”, devido ao casario e à abundância de mármore. Aqui, descobre-se ainda dinâmica aliada a novos projetos turísticos, como a Casa do Gadanha, inaugurada em março, e que junta alojamento e um novo restaurante, com a assinatura de Michele Marques e do marido, Rúben Trindade Santos, que ganharam lugar no mapa gastronómico do Alentejo graças ao projeto Gadanha - Mercearia e Restaurante.

