Sustentabilidade, produtos nacionais e técnicas japonesas à mesa com vista para o Tejo

Primeiro, pela vista, é sempre uma experiência única entrar no BAHR, restaurante do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, a cidade estende-se até onde os olhos alcançam, com o Tejo a debruar de azul, um cenário diariamente diferente, perfeito para refeições demoradas e conversas soltas. Depois, dentro da sala, é um enorme balcão em mármore que, mais do que de apoio à cozinha, é sinónimo do conceito da casa, assumindo não haver nada a esconder.

Longe de ter um ar industrial, é palco da cozinha, onde nascem as criações assinadas por Bruno Rocha, chef executivo do Bairro Alto Hotel, sempre com base em produtos locais e sazonais, usando técnicas japonesas, resultado das várias viagens gastronómicas feitas pelo chef, para apresentações minimalistas, usando sempre produtos de época e de pequenos produtores locais.

Para começar, na ementa do BAHR, restaurante do Bairro Alto Hotel, Bruno Rocha sugere ““Bimis” grelhados, emulsão de manteiga e wakame, pólen de mel” (€13), “Lula grelhada, feijão-verde, grelos e algas” (€17), “Ceviche de robalo, agrião e nectarina” (€14) e “Tártaro de vaca maturada, creme de ovo e couve roxa grelhada” (€16). Nos pratos principais, destaque para a “Massada de tamboril – lombo de tamboril, orzo e molho de cataplana” (€31), “Pregado selvagem, caldo verde e chouriço” (€32), e para o “Arroz de carabineiros” (€42). Segue-se, nas propostas de Bruno Rocha, o “Lombo de vaca maturada de cebolada” (€30) e a indescritível “Presa de porco grelhada do Ti-António, estufado de tomate e fermento” (€28,50).

As sobremesas, desenvolvidas em conjunto com Maria Ramos, a chef pasteleira do hotel, oferecem os sabores dos “Morangos, sorbet de tomate, gelado de iogurte & pólen de funcho” (€8), o “Funcho, miso, merengue italiano e granita de maçã verde” (€8), a tradicional “Sericaia, gelado de matcha e pele de leite” (€8), o “Cremoso de chocolate, gelado de pão de espelta e soja caramelizada” (€8) e uma “Seleção de Queijos Nacionais com Marmelada de Maçã, Queijo de Figo e Chutney de Tomate Picante” (€13,50).

No BAHR, restaurante do Bairro Alto Hotel, que ocupa o quinto piso do primeiro boutique hotel de 5 estrelas da capital, há ainda um menu “all day dining” e o “menu de mercado” disponível ao almoço aos dias de semana. Há ainda espaço para momentos de brunch. Na nova carta encontra uma seleção de pão, com destaque para o pão de banana da ilha da Madeira, de fruta e granola, mas também para os ovos, como os Benedict, os Florentinos e os rotos de camarão e alho-francês assado.

A carta de vinhos, escolhida pelos dois sommeliers de serviço, David Rosa e Vasilii Grebencea, contempla propostas com pouca intervenção e outras mais clássicas, assinalando uma viagem pelas diferentes regiões do país e piscando o olho ao que de melhor é feito além-fronteiras. Entre espumantes e champanhes, vinhos tranquilos e fortificados contam-se mais de 100 referências.

Situado no quinto andar, o BAHR, restaurante do Bairro Alto Hotel (Praça Luís de Camões, 2, Lisboa. Tel. 213408253), presta homenagem aos artistas que marcaram a cidade de Lisboa no século XIX. No terraço há refeições ligeiras e DJ Set que de quinta à sábado, das 19h00 às 00h00.