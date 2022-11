É tempo de abrir a talha! Amphora Wine Day faz a festa em Cuba

A tradição ainda é o que era nas adegas de Cuba. Há mais de dois mil anos que por altura do São Martinho, que se celebra a 11 de novembro, se abrem as talhas onde o vinho repousa desde a vindima para se provar o resultado da safra.

Este ano, e pela quarta vez consecutiva, a Herdade do Rocim, em Cuba, Beja, celebra o vinho de talha no Amphora Wine Day, um dia dedicado a provas, conservas e brindes em torno deste método ancestral, com a abertura das ânforas a desvendar as novas colheitas desta vindima.

ricardo bernardo

Agendado para 12 de novembro, o Amphora Wine Day promete reunir na Herdade do Rocim cerca de 50 produtores, nacionais e estrangeiros, e perto de mil visitantes. A grande novidade desta edição são as “Amphora wine talks”, conduzidas pelo especialista de vinhos Luís Lopes. Às 18h00 abrem-se as talhas do vinho, cujo método ambiciona ser património imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Além das provas de vinho e das conversas que dão a conhecer o método milenar, os participantes podem ainda saborear produtos regionais ao som do tradicional Cante Alentejano. As portas do Amphora Wine Day abrem-se pelas 14h00, seguindo-se, entre as 15h00 e as 16h30, as “Amphora Wine Talks”. A abertura das talhas está marcada para as 19h00.

ricardo bernardo

“Quando iniciamos este projeto em 2018 tínhamos em mente assinalar a tradição do vinho de talha, abrir as portas aos interessados e celebrar o momento da abertura das nossas ânforas. Lançamos o desafio a vários produtores que responderam e vieram de todas as partes do mundo”, conta Pedro Ribeiro, enólogo e administrador da Herdade do Rocim (EN387, Cuba. Tel. Tel. 284415180), mostrando-se surpreendido pela projeção que o momento vem adquirindo ao longo dos anos. “Na quarta edição, já acrescentamos as “Amphora Wine Talks” ao programa para que seja possível dar a conhecer ainda mais as especificidades deste vinho que vai conquistando cada vez mais adeptos”, descreve.

As entradas para o “Amphora wine day” estão à venda na ticketline por €15. Caso a lotação não esgote, será possível adquirir os bilhetes no próprio dia, na bilheteira que estará instalada à porta da adega, por €17,50.

ricardo bernardo