Petiscos, peixes e bifes no Cartaxo

Para quem gosta de petiscos é difícil resistir às muitas ofertas da carta: “Croquetes de vitela à antiga portuguesa”, “Mexilhão gratinado com Queijo da Ilha” e “Morcela de arroz das lezírias ribatejanas com ananás” são só algumas propostas. Para continuar, no Taxo Restaurante há peixes e mariscos, bifes da casa e outros pratos de carne, como “Magret de pato da Quinta da Marinha”. O espaço é moderno e colorido, com decoração alegre que convida a ficar. No verão, o destaque é a esplanada, onde pode tomar um aperitivo. Preço médio €25.

Taxo

Quinta do Letrado, Sítio da Pata-Choca, Cartaxo.

Tel. 243 052 187



Horário: das 12h00 às 16h e das 19h00 às 23h00 (Não encerra)

Uma sugestão Boa Cama Boa Mesa em parceria com o Recheio - Cash & Carry. Fique a par das novidades na página de Facebook