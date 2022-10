Entre a Cabreira e o Gerês há um novo refúgio de natureza com piscina infinita e vista para a serra

A casa rural, anterior ao século XVII, é, desde que se conhecem registo, propriedade da mesma família. Nos últimos anos, a degradação tomou conta da Quinta da Riba Má, mas a incrível panorâmica sobre as serras da Cabreira e do Gerês, a proximidade dos rios Cávado e Rabagão e uma atmosfera bucólica onde só existe espaço para o silêncio e os sons da natureza ditaram a oportunidade de abrir este refúgio ao mundo. Assim renasceu a Quinta da Riba Má como alojamento.

Veja a fotogaleria:

Aliando modernidade e tradição, os oito quartos (desde €70), um deles familiar, com dois alojamentos, revelam um ambiente contemporâneo que se liga ao passado do edifício, de que sobreviveram vestígios e recordações, hoje expostas para quem quiser embrenhar-se na história da propriedade. Os alojamentos adotam nomes de locais próximos, abrangidos pela vista da casa, como Soutelos; Cabril; Pincães; Misarela; Tordo Velho; Pigarreira; Poço das Traves ou Cabreira.

Uma ampla sala de estar com lareira promete aconchegar os dias mais frios, enquanto lá fora uma piscina infinita e panorâmica é o local certo para a época estival. No exterior, aludindo ao passado rural da quinta, há ainda árvores de fruto, hortas e jardins. A vista deslumbrante sobre a Serra do Gerês, é comum a várias zonas da casa abrangendo desde a Portela do Homem até Pitões das Júnias. Locais para explorar a natureza intensa do Gerês não faltam nas imediações. Pode fazer caminhadas, passeios de bicicleta, observar a fauna e flora locais ou partir à descoberta do Parque Nacional da Peneda Gerês de jipe, ou de barco, com empresas parceiras do alojamento.

A Quinta da Riba Má (Travessa da Fonte de Soutelos, 21, Soutelos. Tel. 933 122 336) abriu em abril de 2022 na pequena aldeia de Soutelos, na União de freguesias de Ruivães e Campos, concelho de Vieira do Minho, e íntegra a vertente mais a sul da Região de Barroso, distando menos de 500 metros do concelho de Montalegre e da porta de Cabril do Parque Nacional da Peneda-Gerês.